Нацбанк припинив діяльність трьох фінустанов

Із держреєстру фінустанов виключені: «Аста-Страхування», «Інвест-Сервіс» та «Рітейл Кепітал»

Національний банк виключив з державного реєстру фінустанов три компанії, а ще дві фінустанови добровільно відмовились від ліцензій. За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив ці рішення 16 квітня.

Таким чином з держреєстру фінустанов на підставі поданих ними заяв виключені: СК «Аста-Страхування», ФК «Інвест-Сервіс» та ФК «Рітейл Кепітал».

СК «Аста-Страхування» мало дев'ять ліцензій на добровільні види страхування. Усі ліцензії страховика були анульовані 16 квітня, адже компанія подавала заяву про здійснення реорганізації шляхом приєднання до СТ «Авеста Страхування». Обсяг страхових премій СК торік становив 30,4 млн грн, а вартість активів – 77,9 млн грн. Частка компанії на ринку за страховими преміями становила 0,1% від усього обсягу.

«Аста-Страхування» займалася переважно страхуванням медичних витрат та медичним страхуванням (безперервне страхування здоров'я). Частка премій від них становила 69,6% від валових страхових премій у 2020 році.

Компанія повідомила, що не має діючих договорів страхування/перестрахування та невиконаних/прострочених зобов’язань станом на 18 березня 2021 року. Адже все майно, права та обов’язки (зобов’язання) за договорами у повному обсязі переходять до «Авеста Страхування» у зв’язку з реорганізацією.

ФК «Інвест-Сервіс» мало чотири ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу та з факторингу, на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантій. Ліцензія на надання гарантій була анульована 27 листопада 2020 року. Решта ліцензій (на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту) були анульовані за заявою компанії 16 квітня 2021 року. Активи компанії становили 695,6 млн грн або 0,4% від загального обсягу ринку фінкомпаній.

ФК «Рітейл Кепітал» мало дві ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу та з факторингу. Ліцензія на надання послуг з фінансового лізингу була анульована 4 січня 2018 року, а ліцензія на факторинг – 12 лютого 2021 року. Активи компанії становили 131,8 млн грн або 0,07% від загального обсягу ринку фінкомпаній на 1 жовтня 2020 року. Компанія не подала звітність до НБУ за четвертий квартал.

Нацбанк також відкликав у ФК «Інтернешинал Фінанс» та ФК «Юніверсал Компані» ліцензії на надання гарантій (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на підставі поданих ними заяв. Ці фінкомпанії продовжують свою діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності.

У лютому Нацбанк анулював ліцензії 10 фінустанов.