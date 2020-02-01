Помер актор з «Зоряних воєн»



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Британський актор Алан Харріс

Він зіграв мисливця за головами з раси рептилій

Британський актор Алан Харріс (Alan Harris), найбільш відомий ролями в «Зоряних війнах», помер від раку на 82-му році життя. Про це повідомляє Сomicbook.

Він помер через рак легенів. Хворобу акторові діагностували в 2018 році.

Мисливець за головами з раси рептилій – Босск

Харріс був в молодості моделлю, але потім вирішив побудувати кар’єру актора. Він знімався в трьох оригінальних епізодах «Зоряних воєн», в тому числі, в «Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь». Він зіграв там мисливця за головами з раси рептилій, ворога Хана Сола – Босска. В іншій частині трилогії Харріс грав штурмовика, воїна Галактичної Імперії.

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