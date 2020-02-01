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    У світі

    Помер актор з «Зоряних воєн»

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    Британський актор Алан Харріс - Помер актор з «Зоряних воєн»
    Британський актор Алан Харріс

    Він зіграв мисливця за головами з раси рептилій

    Британський актор Алан Харріс (Alan Harris), найбільш відомий ролями в «Зоряних війнах», помер від раку на 82-му році життя. Про це повідомляє Сomicbook.

    Він помер через рак легенів. Хворобу акторові діагностували в 2018 році.

    bossk_01Мисливець за головами з раси рептилій – Босск

    Харріс був в молодості моделлю, але потім вирішив побудувати кар’єру актора. Він знімався в трьох оригінальних епізодах «Зоряних воєн», в тому числі, в «Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь». Він зіграв там мисливця за головами з раси рептилій, ворога Хана Сола – Босска. В іншій частині трилогії Харріс грав штурмовика, воїна Галактичної Імперії.

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