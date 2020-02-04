До українського підручника потрапив мем про зажуреного Кіану Рівза



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Кіану Рівза в 2010 році сфотографували, коли він їв сендвіч на лавці в парку

На фото у підручнику 2018 року випуску звернули увагу користувачі соцмереж

Фотографію з сумним канадським актором Кіану Рівзом знайшли в українському підручнику з всесвітньої історії для учнів 10 класів. Зображення зірки Голлівуду прифотошопили до світлини «Обід на хмарочосі» 1932 року. На фотожабі Кіану Рівз обідає разом з будівниками.

Знайти фотографію можна на 58 сторінці підручника.

Мем помітив користувач Twitter під нікнеймом Тремба.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

«Обід на хмарочосі» зробили під час будівництва «Ар-Сі-Ей-Білдінг» у Рокфеллерівському центрі у Нью-Йорку. На фото 11 робітників, які сидять на балці та обідають на висоті понад 200 метрів.

«Обід на хмарочосі»

Підручник випустили у 2018 році, автор книжки — Ігор Щупак, кандидат історичних наук, директор українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» та директор музею «Пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні».

Зазначимо, що мем з Кіану Рівзом з'явився у 2010 році. Актора сфотографували, коли він їв сендвіч на лавці в парку. Фото стало популярним в інтернеті: користувачі, зокрема, «підсаджували» Кіану до різних героїв.