Кібербулінг набуває розповсюдження в суспільстві - експерт

Експерт радить батькам долучатися до віртуального життя своїх дітей та цікавитися соціальними мережами, в яких вони зареєстровані

Такий вид цькування як кібербулінг (знущання або залякування людини шляхом використання мережі Інтернет) стає популярним через анонімність, відсутність локалізації та соціальних обмежень. Про це розповів під час прес-конференції у «Главкомі» Богдан Петренко, автор дослідження, заступник директора Українського інституту дослідження



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Залякування людини шляхом використання мережі Інтернет

Експерт радить батькам долучатися до віртуального життя своїх дітей та цікавитися соціальними мережами, в яких вони зареєстровані

Такий вид цькування як кібербулінг (знущання або залякування людини шляхом використання мережі Інтернет) стає популярним через анонімність, відсутність локалізації та соціальних обмежень. Про це розповів під час прес-конференції у «Главкомі» Богдан Петренко, автор дослідження, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму.

«Навіть перебуваючи в одній кімнаті з батьками, дитина може отримати повідомлення на свій гаджет. Тобто батьки не є перепоною для тих, хто здійснює насилля через інтернет», - зазначив він.

Також одним з важливих чинників розповсюдження кібербулінгу є анонімність. Адже це гарантує відсутність покарання за дії.

«Незважаючи на свою роль у реальності, в кіберпросторі дитина може бути будь-ким, - і жертвою, і переслідувачем», - сказав Петренко.

За його словами, анонімність підштовхує людей до відсутності соціальних обмежень. «Люди стають більш жорстокими, коли не бачать обличчя «противника», - зазначив заступник директора УІДЕ.

Він радить батькам долучатися до віртуального життя своїх дітей та цікавитися соціальними мережами, в яких зареєстрована молодь.

«Налагоджувати контакт - це завдання батьків, а не дітей. Якщо дорослі розуміють, що їх дитина активно користується якось соціальною мережею, то вони також можуть там зареєструватися. Це не лише створить відчуття контролю за дитиною, а й утворить єдиний інформаційний простір між дитиною та батьками», - сказав Петренко.

Дивіться запис прес-конференції:

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