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    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт

    • Розсилка
    <span>За офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт, загинули більше 200 військових</span> - «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    За офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт, загинули більше 200 військових
    Фото: Сергій Лойко

    Петро Порошенко висловив надію, що над Донецьким аеропортом завжди майорітиме український прапор

    Рівно п’ять років тому, 16 січня, тривала боротьба українських воїнів з російським агресором у Донецькому аеропорті. Пам'ять українських військових вшанував у Facebook п'ятий президент України та лідер фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон... Нам випала честь жити в один час із справжніми Героями. Історія кіборгів – історія мужності, незламності та боротьби. 242 дні героїчної оборони... Для всіх українців вони стали символом України, яку неможливо перемогти» - написав Порошенко.

    Він також висловив надію, що над Донецьким аеропортом завжди майорітиме український прапор.

    «Вірю, ми повернемо Донецьк. І на відновленій диспетчерській вежі аеропорту завжди майорітиме український прапор» - додав лідер фракції.

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    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт
    «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон, - Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боронили Донецький аеропорт

    Нагадаємо, бої за встановлення контролю над донецьким міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

    В різний час в аеропорту і прилеглому селищі Піски воювали спецназівці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», бійці Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

    18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 «кіборгів».

    21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу - цей об'єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

    За офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

    Петро Порошенко бойовики на Донбасі Донбас Європейська солідарність війна прапор Донецьк Операція Об’єднаних сил
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