Обстріли не вщухають: окупанти вісім разів відкривали вогонь, поранено двох українських бійців



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Ситуація на Донбасі залишається напруженою

Станом на 18 годину вівторка, 14 січня, російські окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, з української сторони двоє поранених.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: неподалік Новотроїцького та Мар'їнки – зі стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів.