Київський міст у Чернігові планують відновити за п'ять місяців

Цей міст використовували для евакуації населення

Київський міст на Чернігівщині, який сполучає область зі столицею, планують відновити за 5 місяців, як тільки знизиться рівень води річки Десна. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Цим мостом проводилася евакуація населення та завозилися гуманітарні вантажі, а після того, як окупанти скинули на міст кілька авіабомб, місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

«Міст будемо відбудовувати. Спочатку це буде понтонна переправа. А як тільки знизиться рівень води – сподіваємось, це декілька тижнів – то почнемо відбудову. Є проєкт, є розуміння, що за 5 місяців активних робіт міст можна відновити. Також паралельно є проект на новий міст поруч, який будуть будувати за наявності фінансування. Сподіваємось, це вдасться зробити», – зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у Чернігівській області ведуться роботи з облаштування тимчасових переправ: вісім з них вже готові, ще дві в процесі.