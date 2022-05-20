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    Київський міст у Чернігові планують відновити за п'ять місяців

    Спочатку це буде понтонна переправа - Київський міст у Чернігові планують відновити за п'ять місяців
    Спочатку це буде понтонна переправа
    фото: Офіс президента

    Цей міст використовували для евакуації населення

    Київський міст на Чернігівщині, який сполучає область зі столицею, планують відновити за 5 місяців, як тільки знизиться рівень води річки Десна. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    Цим мостом проводилася евакуація населення та завозилися гуманітарні вантажі, а після того, як окупанти скинули на міст кілька авіабомб, місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

    «Міст будемо відбудовувати. Спочатку це буде понтонна переправа. А як тільки знизиться рівень води – сподіваємось, це декілька тижнів – то почнемо відбудову. Є проєкт, є розуміння, що за 5 місяців активних робіт міст можна відновити. Також паралельно є проект на новий міст поруч, який будуть будувати за наявності фінансування. Сподіваємось, це вдасться зробити», – зазначив Тимошенко.

    Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у Чернігівській області ведуться роботи з облаштування тимчасових переправ: вісім з них вже готові, ще дві в процесі.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина фінансування Україна міст Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Київський міст у Чернігові планують відновити за п'ять місяців