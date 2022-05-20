  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Остап Дроздов
рус
    Думки вголос

    Європа зацікавлена в успішній Україні

    Усі розуміють, що рівень корупції в Україні досі значний - Європа зацікавлена в успішній Україні
    Усі розуміють, що рівень корупції в Україні досі значний
    фото: glavcom.ua

    Формула «гроші в обмін на реформи» – єдиноправильна формула

    Важливе уточнення стосовно 400 млрд євро, які Європа планує на відбудову України. Це не на відбудову, а на РЕФОРМИ!

    Активісти-антикорупціонери вже написали, що наші ставили умову, аби ці гроші були влиті прямо в держбюджет, без якихось зобов’язань і верифікації розтрат. Звісно, така свинська вимога була одразу обламана в Європі, бо «ви нам дайте уйму грошей – а ми самі їх оприходуємо» – це ні в тин ні в ворота. Тому ці € 400 млрд матимуть найправильніший протокол потрапляння в Україну.

    Єврокомісія створить фонд, але він буде в Європі. Влада має подати до Єврокомісії чіткий план реформ та інвестицій із жорсткою звітністю. Без реформ грошей не буде. І це прекрасно, бо інакшими методами рятівників світу не примусити рятувати свою власну країну від розкрадання й схематозу.

    Єврокомісія далі затверджує план реформ, накладає зобов’язання і лише тоді видає гранти й низьковідсоткові позики. Кожен транш прив’язується до виконання проміжного етапу – а не просто так, за красиві оченята. Приміром, не розблокували САП – наступних грошей не буде.

    Отже, ми отримуємо від Європи не сліпе фінансування повоєнної України – а контрольований план реформ. Європа фінансуватиме НОВУ Україну, а не стару корумповану, розкрадену, саботовану.

    Формула «гроші в обмін на реформи» – єдиноправильна формула.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Єврокомісія війна Європа гроші Держбюджет САП фінансування Україна влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Альфред Кох
    Альфред Кох

    Російський державний діяч

    Олександр Данилюк
    Олександр Данилюк

    Екссекретар РНБО України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Європа зацікавлена в успішній Україні