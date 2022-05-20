Європа зацікавлена в успішній Україні

Формула «гроші в обмін на реформи» – єдиноправильна формула

Важливе уточнення стосовно 400 млрд євро, які Європа планує на відбудову України. Це не на відбудову, а на РЕФОРМИ!

Активісти-антикорупціонери вже написали, що наші ставили умову, аби ці гроші були влиті прямо в держбюджет, без якихось зобов’язань і верифікації розтрат. Звісно, така свинська вимога була одразу обламана в Європі, бо «ви нам дайте уйму грошей – а ми самі їх оприходуємо» – це ні в тин ні в ворота. Тому ці € 400 млрд матимуть найправильніший протокол потрапляння в Україну.

Єврокомісія створить фонд, але він буде в Європі. Влада має подати до Єврокомісії чіткий план реформ та інвестицій із жорсткою звітністю. Без реформ грошей не буде. І це прекрасно, бо інакшими методами рятівників світу не примусити рятувати свою власну країну від розкрадання й схематозу.

Єврокомісія далі затверджує план реформ, накладає зобов’язання і лише тоді видає гранти й низьковідсоткові позики. Кожен транш прив’язується до виконання проміжного етапу – а не просто так, за красиві оченята. Приміром, не розблокували САП – наступних грошей не буде.

Отже, ми отримуємо від Європи не сліпе фінансування повоєнної України – а контрольований план реформ. Європа фінансуватиме НОВУ Україну, а не стару корумповану, розкрадену, саботовану.

Формула «гроші в обмін на реформи» – єдиноправильна формула.

Джерело: блог Остапа Дроздова

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