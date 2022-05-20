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    Події в Україні

    Генерал СБУ пояснив, чому РФ обстрілює північ України

    У ворога немає сил для перетину кордону і наступу на півночі - Генерал СБУ пояснив, чому РФ обстрілює північ України
    У ворога немає сил для перетину кордону і наступу на півночі
    фото з відкритих джерел

    Генерал-майор СБУ Віктор Ягун вважає, що ворог атакує північні райони України з метою недопущення перекидання угруповання ЗСУ на схід

    Російські окупанти своїми обстрілами прикордонної української території на півночі створюють напругу для недопущення перекидання угруповання ЗСУ на схід. Таку думку висловив генерал-майор СБУ, ексзаступник голови спецслужби Віктор Ягун в ефірі «Апостроф TV».

    За оцінками Ягуна, у ворога немає сил для перетину кордону і наступу на півночі.

    «Все, що вони можуть – просто стримувати наші військові сили в Чернігівській і Сумській області, щоб ми не могли їх перекинути на потрібні нам напрямки на Сході. Це така тактика. До речі, в Білорусі війська постійно баражують уздовж кордону», – пояснив Ягун.

    Завданням України він назвав витримати ворожі провокації й не допустити прориву російських диверсантів через кордон.

    «На жаль, повинні витримувати цю навалу, повинні не відповідати – мені ця тактика дуже не зрозуміла – на артилерійську дуель уздовж кордону в Чернігівській і Сумській областях і спробувати не допустити перетину кордону диверсійними групами. Це все зроблено для того, щоб дестабілізувати ситуацію в тих регіонах і утримувати частину наших військ», – резюмував генерал.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна військові Україна кордон окупація #stoprussia
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    Генерал СБУ пояснив, чому РФ обстрілює північ України