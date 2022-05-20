Українці зможуть отримувати дані про стан довкілля у реальному часі

У кожній області України створені мобільні бригади для хімічного, радіаційного та біологічного моніторингу

У кожній області України створені мобільні бригади для хімічного, радіаційного та біологічного моніторингу

Україна отримає від Польщі пристрої, які дозволять отримувати дані про стан довкілля у режимі реального часу

Польща передасть Україні обладнання, що дозволить отримувати якісні дані про стан навколишнього середовища у режимі реального часу. Про це стало відомо за результатами зустрічі міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця з міністеркою клімату та навколишнього середовища Республіки Польща Анною Москвою.