Українці зможуть отримувати дані про стан довкілля у реальному часі
Україна отримає від Польщі пристрої, які дозволять отримувати дані про стан довкілля у режимі реального часу
Польща передасть Україні обладнання, що дозволить отримувати якісні дані про стан навколишнього середовища у режимі реального часу. Про це стало відомо за результатами зустрічі міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця з міністеркою клімату та навколишнього середовища Республіки Польща Анною Москвою.
«Серед досягнутих домовленостей – передача Україні нового обладнання, що дозволить державі та кожному українцю отримувати якісні дані про стан навколишнього середовища у режимі реального часу», – повідомили в міністерстві.
Зазначається, сторони домовилися найближчим часом синхронізувати підпорядковані центральні органи виконавчої влади з обох сторін для обміну досвідом у сфері захисту довкілля, а також співпрацювати у питаннях моніторингу стану довкілля.
Нагадаємо, що Україна отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів.