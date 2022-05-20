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    Українці зможуть отримувати дані про стан довкілля у реальному часі

    У кожній області України створені мобільні бригади для хімічного, радіаційного та біологічного моніторингу - Українці зможуть отримувати дані про стан довкілля у реальному часі
    У кожній області України створені мобільні бригади для хімічного, радіаційного та біологічного моніторингу
    фото з відкритих джерел

    Україна отримає від Польщі пристрої, які дозволять отримувати дані про стан довкілля у режимі реального часу

    Польща передасть Україні обладнання, що дозволить отримувати якісні дані про стан навколишнього середовища у режимі реального часу. Про це стало відомо за результатами зустрічі міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця з міністеркою клімату та навколишнього середовища Республіки Польща Анною Москвою.

    «Серед досягнутих домовленостей – передача Україні нового обладнання, що дозволить державі та кожному українцю отримувати якісні дані про стан навколишнього середовища у режимі реального часу», – повідомили в міністерстві.

    Зазначається, сторони домовилися найближчим часом синхронізувати підпорядковані центральні органи виконавчої влади з обох сторін для обміну досвідом у сфері захисту довкілля, а також співпрацювати у питаннях моніторингу стану довкілля.

    Нагадаємо, що Україна отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів.

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    Теги: росія окупанти Польща війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Українці зможуть отримувати дані про стан довкілля у реальному часі