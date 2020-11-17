Колекторам загрожують величезні штрафи за погрози і шантаж

В Україні хочуть захистити боржників від залякувань колекторів

Національний банк України розробляє законодавчі зміни, які запровадять цивілізовані правила при стягненні боргів із клієнтів фінансових установ. Сьогодні інструменти із «вибивання боргів» (SMS з погрозами, цілодобові дзвінки, шантаж) нагадують буремні 90-ті, вважають в НБУ.

Аби унеможливити таку практику Нацбанк разом із депутатами та омбудсменом напрацювали законодавчі зміни, які обмежать вседозволеність і встановлять цивілізовані правила гри для колекторів.

Після схвалення спільного законопроєкту №4241, компанії зможуть займатися колекторською діяльністю лише після внесення їх у відповідний Реєстр. Банкам та фінансовим компаніям буде заборонено залучати колекторів, які не включені до реєстру.

НБУ перевірятиме колекторські компанії, їхніх власників та керівників. Про нелегальних колекторів регулятор повідомлятиме правоохоронців.

Також колекторам буде заборонено погрожувати та шантажувати. Вони не зможуть вводити в оману про розмір боргу та наслідки невиконання договору, дзвонити уночі, приховувати свої номери.

Представник колекторської компанії повинен буде повідомляти боржникові своє прізвище та ім'я, назву кредитора та колекторської компанії, підставу дзвінка та розмір боргу.

Банки та фінансові компанії будуть зобов’язані інформувати позичальників про залучення колекторів ще на етапі підписання договору. Кредиторів також зобов’яжуть публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими вони співпрацюють, на своєму сайті та в місцях надання послуг.

Також банки та фінустанови повинні будуть здійснювати контроль колекторів. Головним джерелом інформації про порушення будуть звернення клієнтів до банку чи фінкомпанії та до Нацбанку. Банк та фінансова компанія повинні розглядати усі звернення про порушення. Якщо колектор протягом року принаймні двічі порушив вимоги до етичної поведінки, кредитор має достроково розірвати з ним договір.

Якщо колектор порушуватиме ці вимоги, то нестиме відповідальність: від штрафів у 50-100 тис. грн до виключення з Реєстру колекторських компаній.

Раніше НБУ підписав меморандум про співпрацю з Офісом омбудсмена в сфері захисту персональних даних українців. Одним із напрямків спільної роботи буде боротьба з незаконними діями колекторських компаній.

Також Нацбанк дав поради, як захиститися від погроз колекторів. Якщо колектор погрожує, він порушує законодавство. Крім того, якщо колектор погрожує примусово стягнути борг, то він вводить людину в оману. Адже тільки органи Державної виконавчої служби та приватні виконавці мають законодавчі підстави примусово стягувати заборгованість. Колекторські компанії мають право лише інформувати боржника чи поручителя за кредитом про наявність боргу.