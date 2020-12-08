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    Кількість лікарняних за місяць зросла майже на 170 тисяч

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    Витрати Фонду соцстрахування України в листопаді зросли на 50% - Кількість лікарняних за місяць зросла майже на 170 тисяч
    Витрати Фонду соцстрахування України в листопаді зросли на 50%
    Фото з відкритих джерел

    Загалом у минулому місяці до Фонду надано на оплату 565,2 тис. листків непрацездатності

    Фонд соціального страхування у листопаді прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку із травмою або хворобою, у тому числі на Covid-19, на суму 1,8 млрд гривень. Це на 0,6 млрд гривень, або 50% більше, ніж у жовтні.

    Про це інформує пресслужба ФССУ.

    «За оперативними підсумками листопада 2020 року, Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку із травмою або хворобою, у тому числі Covid-19, на суму 1,8 млрд гривень. Це на 0,6 млрд гривень, або 50%, більше, ніж у жовтні», - ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що виплати відповідних допомог здійснюються вчасно та в повному обсязі.

    Загалом у минулому місяці до Фонду надано на оплату 565,2 тис. листків непрацездатності проти 395,4 тис. у жовтні.

    У ФССУ пояснюють, що значне зростання кількості лікарняних листків спостерігається з осені та пов’язане із сезонним поширенням респіраторних хвороб, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від Covid-19 контактних осіб, а також захворюванням працівників на коронавірусну хворобу.

    Зазначається, що у жовтні порівняно з вереснем видатки Фонду на компенсацію застрахованим особам втраченого за час лікування заробітку зросли на 38,7%, або на понад 0,3 млрд грн.

    Окрім того, з початку року допомоги по тимчасовій втраті працездатності нараховано ФССУ для майже 2,1 мільйона осіб, з яких понад 56 тисяч – у разі ізоляції.

     

    Теги: медицина лікар фінансування хвороби страхування
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