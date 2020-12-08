Кількість лікарняних за місяць зросла майже на 170 тисяч
Загалом у минулому місяці до Фонду надано на оплату 565,2 тис. листків непрацездатності
Фонд соціального страхування у листопаді прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку із травмою або хворобою, у тому числі на Covid-19, на суму 1,8 млрд гривень. Це на 0,6 млрд гривень, або 50% більше, ніж у жовтні.
Про це інформує пресслужба ФССУ.
«За оперативними підсумками листопада 2020 року, Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку із травмою або хворобою, у тому числі Covid-19, на суму 1,8 млрд гривень. Це на 0,6 млрд гривень, або 50%, більше, ніж у жовтні», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що виплати відповідних допомог здійснюються вчасно та в повному обсязі.
Загалом у минулому місяці до Фонду надано на оплату 565,2 тис. листків непрацездатності проти 395,4 тис. у жовтні.
Зазначається, що у жовтні порівняно з вереснем видатки Фонду на компенсацію застрахованим особам втраченого за час лікування заробітку зросли на 38,7%, або на понад 0,3 млрд грн.
Окрім того, з початку року допомоги по тимчасовій втраті працездатності нараховано ФССУ для майже 2,1 мільйона осіб, з яких понад 56 тисяч – у разі ізоляції.