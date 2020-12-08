У Мінсоцполітики пояснили, як ФОПам отримати допомогу на дітей

Особи, які отримували виплату допомоги у травні-серпні 2020 року, таку допомогу будуть отримувати і надалі

Урядом відновлено виплату допомоги на дітей до 10 років

Фізичні особи підприємці – підприємці І та ІІ груп, які отримували допомогу на дітей віком до 10 років у травні-серпні поточного року, отримуватимуть її і надалі. А хто не отримував – мають звернутися до управлінь соціального захисту до 15 грудня з необхідним переліком документів.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

«Шановні фізичні особи ‒ підприємці І та ІІ груп, звертаємо вашу увагу на те, що урядом відновлено виплату допомоги на дітей до 10 років на період з 01.11.2020 по 31.12.2020. Особи, які отримували виплату допомоги у травні-серпні 2020 року, таку допомогу будуть отримувати і надалі», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що фізичним особам-підприємцям, які не звертались за цією виплатою, для призначення та виплати допомоги на дітей необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання до 15 грудня 2020 року з пакетом необхідних документів у паперовій формі.

А саме: копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років; довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7); копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) та копією рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Або ж заповнити електронну заяву за посиланням з фотокопіями відповідних документів.

Як повідомлялося, 25 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відновити виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування належать до першої та другої груп платників єдиного податку, на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, напередодні президент підписав закони про підтримку бізнесу під час карантину.

Також 7 грудня Зеленський підписав закон про відтермінування касових апаратів для ФОПів.

До слова, Кабінет міністрів підготував проєкт постанови про надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи внаслідок посилення карантину.