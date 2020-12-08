Головна лікарка столичного «коронавірусного» шпиталю пояснила, коли варто вдаватись до антибіотиків

Мостепан зазначила, що є ціла купа інструментів, за допомогою яких лікар приймає рішення, чи потрібна антибактеріальна терапія чи не потрібна

«Є чіткий набір обстежень, на яку має спиратися лікар, признаючи антибіотики»

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про застосування антибіотиків при лікуванні коронавірусної інфекції.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що у протоколі чітко прописано, в яких випадках призначають антибіотики і для яких груп пацієнтів.

«Ми розуміємо, що за наявності набряку легень, тромбозу, або інших супутніх патологій мають обов’язково здійснюватися певні лабораторні обстеження. Потрібно зробити загальний аналіз крові, визначити прокальцитонін (різко підвищується при важких бактеріальних інфекціях – «Главком»), С-реактивний білок, плюс до цього обов’язково потрібно зробити бактеріальні посіви – з метою визначення резистентності до антибіотикотерапії», – зазначила медик.

Мостепан заявила, що у їхній лікарні «використовують антибіотики не з метою лікування коронавірусу, а у боротьбі з декомпенсацією супутніх станів у разі приєднання бактеріальної мікрофлори».

«Є чіткий набір обстежень для визначення клінічної картини, на яку має спиратися лікар, а також визначені групи препаратів для лікування. Тому ми закликаємо: не можна пацієнтам самостійно купувати та призначати собі антибіотики, бо все це може мати дуже серйозні наслідки. Зараз чомусь трохи скептично ставляться до професійної думки лікаря. Чомусь вважають, що пацієнт може сам собі призначити антибіотик, бо його сусідка так лікувалась. Але ж лікар – людина, яка навчається мінімум 7 років», – наголосила лікарка.

Крім того, Мостепан пояснила, що «коли до вірусної пневмонії додається бактеріальна флора, ніхто не повинен виключати лабораторні аналізи».

«Є ціла купа інструментів, за допомогою яких лікар приймає рішення, чи потрібна антибактеріальна терапія чи не потрібна. Антибактеріальна терапія має проводитися в стаціонарі. Не у багатьох пацієнтів приєднувалася бактеріальна флора. Але таке є», – зазначає фахівчиня.

Нагадаємо, що інфекціоніст Надія Дребот пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.

Як відомо, МОЗ планує ввести електронний рецепт на антибіотики.

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