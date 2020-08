Протести в Бейруті: активісти намагалися прорватися до парламенту

Демонстранти намагалися прорватися в будівлю через огорожу і поліцейський кордон

Протестувальники в ліванській столиці Бейруті намагалися прорватися в парламент, через що поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє DW.

Демонстранти намагалися прорватися в будівлю через огорожу і поліцейський кордон. Поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ проти учасників масових виступів.

The army burutally oppress the protestors who took all the streets today. #Beirut #lebanon #beirutprotests pic.twitter.com/9NLICTclra