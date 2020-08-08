Протести в Бейруті: активісти намагалися прорватися до парламенту



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Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників масових виступів

Демонстранти намагалися прорватися в будівлю через огорожу і поліцейський кордон

Протестувальники в ліванській столиці Бейруті намагалися прорватися в парламент, через що поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє DW.

Демонстранти намагалися прорватися в будівлю через огорожу і поліцейський кордон. Поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ проти учасників масових виступів.

The army burutally oppress the protestors who took all the streets today. #Beirut #lebanon #beirutprotests pic.twitter.com/9NLICTclra — Socialist Middle East (@SocialistEast) August 8, 2020

Учасники протесту висловлювали своє обурення тим, як уряд діяв після потужного вибуху в порту Бейрута, в результаті чого був зруйнований сам порт, а також значна частина міста.

Під час демонстрації вони вигукували: «Народ хоче падіння режиму». Крім того, учасники акції несли плакати з написами: «Ідіть геть, ви всі – вбивці».

#Entérate Manifestantes toman Ministerio de Relaciones Exteriores en #Beirut en protesta contra la clase política. Exigen explicaciones de las autoridades por la fuerte explosión en el puerto. *rb

Video: @ChalecosAmarillhttps://t.co/hcPkadb00z pic.twitter.com/hnpmG16AVO — La Silla Rota (@lasillarota) August 8, 2020

Сьогоднішній протест став продовженням подібних масових акцій, проведених напередодні. Тоді так само дійшло до сутичок з поліцією.

Як повідомлялося, більше 100 людей постраждали через заворушення в Бейруті.

Тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою до уряду подати у відставку. Виступили організаторами акції активісти вважають, що саме уряд несе відповідальність за економічні та політичні проблеми в Лівані, як і за вибух, через який постраждали більше чотирьох тисяч чоловік.

Відомо, що серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

До слова, у ліванській столиці Бейруті через вибух, який стався там 4 серпня, тривають протести з вимогою відставки уряду.

Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.

Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.