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    У світі

    Протести в Бейруті: активісти намагалися прорватися до парламенту

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    <p>Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників масових виступів</p> - Протести в Бейруті: активісти намагалися прорватися до парламенту

    Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників масових виступів

    Демонстранти намагалися прорватися в будівлю через огорожу і поліцейський кордон

    Протестувальники в ліванській столиці Бейруті намагалися прорватися в парламент, через що поліція застосувала сльозогінний газ.

    Про це повідомляє DW.

    Демонстранти намагалися прорватися в будівлю через огорожу і поліцейський кордон. Поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ проти учасників масових виступів.

    Учасники протесту висловлювали своє обурення тим, як уряд діяв після потужного вибуху в порту Бейрута, в результаті чого був зруйнований сам порт, а також значна частина міста.

    Під час демонстрації вони вигукували: «Народ хоче падіння режиму». Крім того, учасники акції несли плакати з написами: «Ідіть геть, ви всі – вбивці».

    Сьогоднішній протест став продовженням подібних масових акцій, проведених напередодні. Тоді так само дійшло до сутичок з поліцією.

    Як повідомлялося, більше 100 людей постраждали через заворушення в Бейруті.

    Тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою до уряду подати у відставку. Виступили організаторами акції активісти вважають, що саме уряд несе відповідальність за економічні та політичні проблеми в Лівані, як і за вибух, через який постраждали більше чотирьох тисяч чоловік.

    Відомо, що серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

    До слова, у ліванській столиці Бейруті через вибух, який стався там 4 серпня, тривають протести з вимогою відставки уряду.

    Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.

    Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу

    Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська. 

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

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