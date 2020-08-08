У Лівані підтвердили відсутність загиблих українців внаслідок вибуху в Бейруті



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У результаті вибуху загинули восьмеро сирійців, шестеро громадян Бангладеш, троє філіппінців, австралієць, пакистанець і єгиптянин

Загальна кількість загиблих сягає 154 осіб

Серед загиблих у результаті масштабного вибуху у порту Бейрута є громадяни шести іноземних держав.

Про це в п'ятницю, 7 серпня, повідомило міністерство охорони здоров'я Лівану.

Крім громадян Лівану, у результаті вибуху загинули восьмеро сирійців, шестеро громадян Бангладеш, троє філіппінців, австралієць, пакистанець і єгиптянин. Загальна кількість загиблих сягає 154 осіб.

До слова, у ліванській столиці Бейруті через вибух, який стався там 4 серпня, відбулися протести з вимогою відставки уряду.

Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.

Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану.