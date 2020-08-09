Внаслідок вибуху у Бейруті загинув українець (фото)



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Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара

Посол зв’язався із матір’ю українця, яка живе в Києві та висловив їй співчуття

Серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України.

Про це повідомив у Facebook посол України в Лівані Ігор Осташ.

Відомо, що загиблий – 32-річний чоловік на ім'я Вільям Азар.

«Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара», – написав посол.

Він додав, що вже зв’язався із матір’ю Азара, яка живе в Києві та висловив їй співчуття.

Як відомо, Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану після вибуху в Бейруті.

Раніше повідомлялося, що серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.



