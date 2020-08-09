Внаслідок вибуху у Бейруті загинув українець (фото)
Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара
Посол зв’язався із матір’ю українця, яка живе в Києві та висловив їй співчуття
Серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України.
Про це повідомив у Facebook посол України в Лівані Ігор Осташ.
Відомо, що загиблий – 32-річний чоловік на ім'я Вільям Азар.
«Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара», – написав посол.
Він додав, що вже зв’язався із матір’ю Азара, яка живе в Києві та висловив їй співчуття.
Як відомо, Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану після вибуху в Бейруті.
Раніше повідомлялося, що серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.
Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.