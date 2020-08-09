Протести у Бейруті: постраждали близько 450 осіб, загинув поліцейський



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Суботній протест у Бейруті став продовженням подібних масових акцій, проведених напередодні

Поліцейський розбився, впавши в шахту ліфта, тікаючи від демонстрантів

У Бейруті в ході зіткнень учасників антиурядових протестів з поліцейськими постраждало близько 450 осіб. Поліція під час зіткнень використовувала сльозогінний газ і спецзасоби.

Про це повідомляють співробітники Червоного Хреста в Twitter.

Представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Лівані повідомило про щонайменше 63 госпіталізованих і ще 175 постраждалих, яким медичну допомогу надали на місці.

Як повідомляє Reuters, в ході протестів загинув поліцейський. Він розбився, впавши в шахту ліфта, тікаючи від демонстрантів.

Нагадаємо, демонстранти в Бейруті штурмували будівлі міністерств економіки і природи та увійшли до міністерства енергетики Лівану. Крім того, вони намагалися прорватися до ліванського парламенту.

Суботній протест став продовженням подібних масових акцій, проведених напередодні. Тоді так само дійшло до сутичок з поліцією.

Як відомо, тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою до уряду подати у відставку. Виступили організаторами акції активісти вважають, що саме уряд несе відповідальність за економічні та політичні проблеми в Лівані, як і за вибух, через який постраждали більше чотирьох тисяч чоловік.

Зазначимо, що серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Загалом, серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані..

Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.