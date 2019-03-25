Кім Чен Ин може відвідати РФ наприкінці весни



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Батько Кім Чен Ина востаннє відвідував РФ 2011 року

Член Ради Федерації Олександр Башкін, який представляє Астраханську область, заявив про те, що глава КНДР Кім Чен Ин може відвідати РФ вже навесні або влітку 2019 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Водночас, як зауважив Башкін, остаточна дата візиту іще не погоджена. Офіційне запрошення відвідати РФ із державним візитом Кім Чен Ину передав очільник російського МЗС Сергій Лавров наприкінці травня 2018 року під час візиту до Пхеньяну.

Кім Чен Ин, який править КНДР із 2011 року, вперше відвідував іноземну країну (КНР) лише в 2018 році. Востаннє РФ в серпні 2011 році, як лідер КНДР, відвідував іще Кім Чен Ір – батько Кім Чен Ина.

До того ж зазначається, що минулого тижня до Москви приїжджав один із помічників лідера КНДР Кім Чхан Сон, який є фактичним главою адміністрації Кім Чен Ина і відповідає за підготовку логістики перед закордонними поїздками лідера своєї країни.

До слова, напередодні особистого фотографа лідера КНДР Кім Чен Ина звільнили з посади та виключили з правлячої Трудової партії (ТПК), бо він знімав главу країни занадто близько.

Нагадаємо, 27-28 лютого у місті Ханой, В’єтнам відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином. За її результатами вони залишили місце проведення саміту без досягнення жодних домовленостей.