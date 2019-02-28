«Це були два цікавих дні». Саміт Трампа і Кім Чен Ина завершився передчасно тема дня

Трамп заявив, що сподівається залишитись друзями з Кім Чен Ином попри усі розбіжності Фото: Reuters

Лідери США та Північної Кореї провели дводенний саміт, але не підписали жодного угоди

У В’єтнамі закінчився другий саміт президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина. Зустріч тривала два дні у Sofitel Legend Metropole – найстарішому готелі столиці країни, місті Ханой.

За даними ЗМІ, В’єтнам як місце зустрічі був обраний невипадково: США майже 20 років воювали із цією країною, однак у 1995 році відновили дипломатичні відносини. Завдяки американським інвестиціям економіка В’єтнаму пішла вгору. Саме тому Вашингтон хоче показати КНДР, як Штати порозумілися із колишнім противником.

Кім Чен Ин прибув у Ханой. Фото Reuters

Хотіли домовитися…

Це вже друга за ліком зустріч лідерів країн у такому форматі: попередня відбулась минулого року у Сингапурі. Тоді сторони підписали спільне комюніке: США забезпечать захист Північній Кореї та її режиму в обмін на скорочення арсеналів ядерної зброї. Втім, жодних термінів вказано не було. Цей документ можна назвати не угодою, а радше декларацією про наміри подальшої розбудови стосунків.

Цього разу лідери були налаштовані оптимістично. «Ми з нетерпінням чекаємо цього (зустрічі), ми обоє», - запевнив Трамп журналістів. Кім Чен Ин також висловив сподівання на продуктивну зустріч. Після цього обидва лідери вирушили на обід.

Метою Сполучених Штатів на цих переговорах було встановлення певних умов та термінів денуклеаризації Північної Кореї. Трамп хотів домовитися про чіткі часові рамки та перелік озброєння, від якого відмовиться його візаві.

А чого ж хотів Кім Чен Ин? За проведення ракетних випробувань у 2017 році КНДР отримала пакет міжнародних санкцій, які відчутно вдарили по економіці країни. Весь минули рік північнокорейський уряд намагався полегшити економічне та соціальне становище, тому Кім Чен Ину від Сполучених Штатів потрібне було знаття санкцій, дипломатичні преференції.

…але не вийшло

Жодних документів за підсумками саміту президенти не підписали, адже конкретних домовленостей досягнуто так і не було. Каменем спотикання стали американські санкції. За словами Трампа, Пхеньян хоче повного і негайного зняття обмежень, на що США не можуть піти. Президент США підтвердив, що санкції проти КНДР залишаються в силі, хоча він сам прагне їх зняти, бо «ця країна має дуже багато потенціалу для зростання».

Держсекретар США Майк Помпео визнав, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея виявилася неготовою виконати вимоги США: «Ми просили його (Кім Чен Ина) зробити більше, але він не був до цього готовий».

Втім, пролунали кілька важливих обіцянок. Так, за словами Трампа, Кім Чен Ин пообіцяв, що КНДР більше не проводитиме ракетних випробувань. Крім того, невдовзі у Північній Кореї буде проведено ядерні інспекції. Президент США також додав, що лідер Північної Кореї висловив готовність до денуклеаризації, але «не у всіх галузях, про які говорять США». Так, Кім Чен Ин запропонував демонтувати, зокрема, ядерний комплекс в Йонбені, проте не висловив готовності знищити таємні заводи з виробництва збагаченого урану. До слова, Трамп похизувався, що його співрозмовник був здивований, що США знають про такі об'єкти. Але детальніше говорити про бачення свого північнокорейського колеги щодо зниження ядерної загрози президент США не став, однак повідомив, що американська сторона дала обіцянку більше не брати участь у спільних військових навчаннях з Південною Кореєю.

Саміт завершився передчасно: лідери країн роз’їхалися ще до запланованого ланчу. За стіл із вишуканим сервуванням вони так і не сіли.

Трамп зазначив, що сподівається залишитись друзями з Кім Чен Ином попри усі розбіжності. «Кім Чен Ин - особлива людина з особливим характером. Я думаю, у нас дуже тісні взаємини», - сказав президент США журналістам і додав, що «це були два цікавих дні».

«Я думаю, що насправді це були два продуктивних дні, але іноді необхідно йти (з-за столу переговорів)», - підкреслив Трамп.

Речниця Білого дому Сара Сандерс описала зустрічі між Трампом і Кімом як «дуже хороші і конструктивні».

Курйози саміту

Завдяки зустрічі із Трампом загадковий та оповитий міфами північнокорейський лідер за два дні став ближчим до людей. Так, досі точна дата народження Кім Чен Ина невідома: її визначають як 8 січня 1983 або початок 1984 року. Місце народження також достеменно невідомо – ймовірно, Пхеньян. Загадкою залишається причина смерті матері північнокорейського лідера: від раку чи внаслідок вбивства. Навчальні заклади та роки, у які він навчався, теж під питанням. Природно, що особисте життя, звички та бодай будь-що, що перетворює безликого бога-правителя на живу людину, ретельно приховуються. Однак за дві доби виявилося, що Кім Чен Ин може спілкуватися з журналістами, вміє сміятися та навіть – мати рідна! – має слабкості.

Assosiated Рress опублікувало відео, на якому видно, як Кім Чен Ин курить. Відео знято на залізничній станції в Китаї, - коли Ин прямував до В'єтнаму на саміт з президентом США Дональдом Трампом.

Лідер КНДР проїхав на потязі більше чотирьох тисяч кілометрів до міста Донг Данг на кордоні В'єтнаму, звідки попрямував до Ханоя на автівці. Від вокзалу лідер Північної Кореї від'їжджав у супроводі свого «біжучого кортежу», який вже встиг стати мемом.

Цікаво, що у пропагандистській пресі Північної Кореї, читачів якої не балують широким висвітленням міжнародних та регіональних подій, саме шлях лідера до місця зустрічі став основною темою. Так, на чотирьох з шести шпальт кількох газет журналісти захоплювалися тим, що Кім Чен Ин подолав аж чотири тисячі кілометрів!

Під час в’їзду в Ханой охорона Кім Чен Ина, як завжди, бігла поруч з його лімузином. Фото Reuters

Далі – більше. Під час саміту у В’єтнамі лідер КНДР чи не вперше дав відповідь на запитання представника іноземної преси, пише Politico. Це сталося, коли Трамп та Кім мали розпочати переговори, а представників преси попросили покинути приміщення.

«Голово Кім, ви впевнені?», - встигнув викрикнути запитання журналіст. У відповідь Кім зробив паузу та через перекладача заявив: «Поки рано говорити (про підсумки), але я налаштований оптимістично. Я відчуваю, що ми можемо отримати хороший результат», - сказав він.

Крім того, виявилося, що Кім Чен Ин може просто повечеряти з президентом країни, з якою у КНДР непрості стосунки, без того, щоб хтось попередньо скуштував його їжу. Про що саме розмовляли лідери країн під час вечері – достеменно невідомо, адже журналістів (навіть таких впливових американських видань як Washington Post та New York Times) не підпустили до ресторану, однак по завершенню заходу Трамп написав у своєму Twitter: «Чудові зустріч та вечеря із Кім Чен Ином у Ханої, з нетерпінням чекаю на продовження обговорення завтра!».

Не обійшлося і без курйозів. На вокзалі Донг Данг у В'єтнамі перекладач північнокорейського лідера не встиг за ним: він трохи забарився на виході з вагона, в той час як Кім Чен Ин вже підійшов до в'єтнамського чиновника, який його зустрічав. Однак як тільки перекладач побачив, що Кім Чен Ин вже стоїть і тисне руку тому, хто зустрічає, то за секунду подолав відстань і став поруч зі своїм лідером.

До слова, сам Трамп теж потрапив у конфуз: спустився з літака у Ханої невпевненою ходою, чим викликав обговорення в мережі. Відео з'явилося на сторінці кремлівського журналіста Дмитра Смирнова. Воно викликало бурхливе обговорення. Втім, така прискіпливість російських коментаторів до всіх лідерів, окрім Путіна, є очікуваною.

Укачало по дороге: Трамп прибыл в Ханой и не очень уверенно спустился по трапу pic.twitter.com/boeC7ObX2m — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 лютого 2019 р.

І хоча саміт завершився передчасно сам факт зустрічі Кім Чен Ина з Дональдом Трампом викликає надії на продовження спроб прийти до спільного знаменника. Президент США зазначив, що сподівається в кінцевому підсумку на досягнення угоди, яка «буде влаштовувати і голову Кіма, його країну, і нас». При цьому він додав: «Це зовсім не означає, що це відбудеться за один день або за два». Сторони мають намір продовжити переговори, однак дату наступного саміту призначити не поспішають.

«Терпіння щодо до Північної Кореї - не найгірший варіант. Тиск на Пхеньян і спроби загнати їх у кут із конкретними датами для денуклеаризації в найближчому майбутньому може налякати КНДР», - визнає історик та дослідник Північної Кореї Бен Янг.

Наталія Сокирчук, «Главком»