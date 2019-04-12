Кім Чен Ин відмовився критикувати Трампа на засіданні парламенту КНДР



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Кім Чен Ин

Глава КНДР опосередковано розкритикував санкції США

В рамках проведення засідання Верховних народних зборів КНДР 14 скликання Кім Чен Ин відмовився від публічної критики Дональда Трампа. Про це повідомляє ресурс UPI Defense із посиланням на південнокорейські ЗМІ.

При цьому лідер КНДР не менше 25 разів наголошував на необхідності покладатися виключно на себе і розвивати самозабезпечення. Кім Чен Ин мотивував таку лінію поведінки необхідністю протидіяти ворожим зовнішнім силам, які, за його словами, намагаються зломити Пхеньян санкціями. Самозабезпечення, як відзначив лідер КНДР, буде здійснюватися завдяки соціалістичному будівництву. Вперше лінія на самозабезпечення була затверджена на засіданні 20 квітня 2018 року.

Як повідомлялося раніше, Кім Чен Ина переобрали головою Держради КНДР.

Також Президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Трамп переконаний, що у відносинах з КНДР «з часом вдасться досягти безлічі чудових результатів«.

Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДР.