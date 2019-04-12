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    Трамп розглядає можливість нових зустрічей з Кім Чен Ином

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    Кім Чен Ин і Дональд Трамп - Трамп розглядає можливість нових зустрічей з Кім Чен Ином
    Кім Чен Ин і Дональд Трамп
    Фото: Reuters

    Трамп заявив, що після переговорів з лідером КНДР вдалося домогтися гарних результатів

    Президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином.

    Про це повідомляє  Reutеrs.

    Трамп сказав, що після переговорів з лідером КНДР вдалося домогтися гарних результатів, хоча Вашингтон не отримав того, чого хотів від зустрічей з Кім Чен Ином. Він сказав, що сторони досягли прогресу.

    «Ми будемо обговорювати потенційні нові зустрічі з КНДР Кім Чен Ином«, - зазначив американський президент, говорячи про порядок сьогоднішніх переговорів з президентом Республіки Корея.

    Трамп переконаний, що у відносинах з КНДР «з часом вдасться досягти безлічі чудових результатів«.

    Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДР.

    США санкції Дональд Трамп Північна Корея президент Кім Чен Ин Вашингтон
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