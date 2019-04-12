Трамп розглядає можливість нових зустрічей з Кім Чен Ином



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Кім Чен Ин і Дональд Трамп Фото: Reuters

Трамп заявив, що після переговорів з лідером КНДР вдалося домогтися гарних результатів

Президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Reutеrs.

Трамп сказав, що після переговорів з лідером КНДР вдалося домогтися гарних результатів, хоча Вашингтон не отримав того, чого хотів від зустрічей з Кім Чен Ином. Він сказав, що сторони досягли прогресу.

«Ми будемо обговорювати потенційні нові зустрічі з КНДР Кім Чен Ином«, - зазначив американський президент, говорячи про порядок сьогоднішніх переговорів з президентом Республіки Корея.

Трамп переконаний, що у відносинах з КНДР «з часом вдасться досягти безлічі чудових результатів«.

Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДР.