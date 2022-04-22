Кім озвучив, якої зброї не вистачає захисникам Миколаївщини

Російські війська відкинуто із Миколаївщини назад до Криму

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім перерахував, якої зброї не вистачає Збройним силам України. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Голос Америки».

«Найбільше нам потрібна зброя, протиповітряна, протитанкова зброя, важка артилерія, щоб захищати нашу землю. Ми сподіваємось виграти війну і відновити кордони цілої України. Тож це залежить від допомоги наших партнерів. У нас є воля, у нас є люди, з нами правда, але у нас немає достатньо зброї, щоб здійснювати наступ», – наголосив високопосадовець.

Кім зауважив, що зараз російські війська відкинуто із Миколаївщини назад до Криму. Основні бойові дії на півдні України тривають на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Поки що лінія фронту не рухається, це позиційна війна.

При цьому обстріли Миколаївщини відбуваються щоночі, окупанти обстрілюють касетними боєприпасами «Смерч» і ракетами типу «Калібр».

Крім цього, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації спростував російську пропаганду про нацизм в Україні.

«Я на половину кореєць, народжений і живу в Україні, розмовляю російською, їм мацу. Це не проблема. У нас немає нацистів. У нас є національні сили, національна ідея, у кожної країни має бути національна ідея. І наша ідентичність дуже сильно проявилась після початку війни 24 лютого. Ми більше не сперечаємось між собою, ми не шукаємо ворогів у країні, ми не кажемо «Південна Україна», «Східна Україна», «Західна Україна», – ні, ми кажемо про південь України, північ, схід, – однієї Україні з єдиною національною ідеєю, і ми боремось проти ворога - російських окупантів», – заявив Кім.