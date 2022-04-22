Марку з російським кораблем неможливо купити, бо «Укрпошту» атакували хакери

До інтернет атаки біля 9500 клієнтів змогли оформити свої замовлення

На роботу онлайн-магазину «Укрпошти» здійснюють DDos-атаки. Про це повідомив голова «Укрпошти» Ігор Смілянський. За його словами, станом на 17-ту годину атака продовжується.

«І хоча ми змогли вже частково їх відновити, це ще не дозволяє запустити інтернет магазин в стабільному режимі. Тому, щоб всі спокійно готувались до свят, а ми до кінця зробили свою роботу, сьогодні (22 квітня — ред.) інтернет-магазин працювати не буде», - каже керівник підприємства.

До інтернет атаки біля 9500 клієнтів змогли оформити свої замовлення. І вони вже готуються до відправки, повідомив Смілянський. Ще десь 7000 замовлень «Укрпошта» зможе прийняти після поновлення роботи.

«Але я розумію, що всі бажають отримати марку. Мені здається ми знайшли рішення як це зробити. Орієнтовно в 18:00 - 18:30 оголосимо тут і на https://t.me/igorsmelyansky», — написав очільник «Укрпошти».

Раніше цього дня Смілянський анонсував нову марку з російським кораблем. Він наголосив, що «вистачить усім».

«Марки для інтернет-магазину ще є. Теж сьогодні (22 квітня — ред.) покажемо нову марку тиражем в 5 мільйонів примірників, яка буде включати і поточну марку. Тому, якщо дійсно є бажання мати цю частину історії — у вас буде така можливість», — додав Смілянський.

«Укрпошта» ввела марку в обіг з 12 квітня з 16:30. Всеукраїнський конкурс на найкращий ескіз до цієї поштової марки був оголошений 1 березня. Автор ескізу-переможця Борис Грох жив у Криму. У 2014 році переїхав до Києва, а пізніше до Львова. За роботи голосували у соцмережах Facebook та Instagram. За його картину віддали понад 1700 голосів. Всього голосували 8000 людей.

Раніше «Укрпошта» зупинила продаж марки з російським воєнним кораблем.

Нагадаємо, марка з кораблем викликала великий ажіотаж. Біля Головпоштамту у Києві вишикувалася величезна черга.