Міністр інфраструктури розповів де знайти кошти для швидкого відновлення України

На сьогодні головний пріоритет – це фінансування наших військових сил

За майже два місяці війни було зруйновано 30% української інфраструктури, проте більшість об’єктів можна відновити за короткий час за умови фінансування. Про це повідомив в інтерв’ю каналу ICTV міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Якщо говорити про транспортну інфраструктуру, то я вважаю, що більшість об’єктів можна відновити за два роки. Основні речі можна зробити за рік, а складніші ми точно можемо за два роки відбудувати», – підкреслив він.

За оцінками Київської школи економіки, інфраструктурні втрати України складають вже приблизно $87-89 мільярдів. За іншими даними, ця сума сягає близько $100 млрд. Таких коштів у держбюджеті немає, пояснив Кубраков.

«У нас зараз один пріоритет – фінансування армії, наших військових сил, закупівлі озброєння та утримання тих обов’язкових соціальних платежів, які повинна робити держава», – сказав він.

Тим не менш, Міністерство регіонального розвитку ініціювало виділення з резервного фонду біля 1 млрд гривень на низку задач: перші ремонти, ремонти будівель, заміну вікон і ремонт невеликих мостів.

«Якщо говорити про відбудову держави, а саме про цифру у 100 млрд доларів, ми розуміємо, що самостійно Україна на сьогоднішній день таке фінансування собі не може дозволити», – зазначив міністр інфраструктури.

Саме тому в уряді розраховують на два основні джерела коштів. Перший – заарештовані активи російської федерації, які зараз є по всьому світі – наприклад, заарештовані активи російського Центробанку, активи їхніх компаній.

«Ми бачимо цю статистику – в одній країні 20 мільярдів заарештовано, в іншій – 30, десь – 8, 10, 12… Це і має бути основне джерело», – зауважив Кубраков.

За його словами, загальна сума таких заарештованих активів приблизно відповідає обсягам збитків, які нанесла Україні війна.

«Друге джерело – і про це ми чуємо на рівні офіційних заяв Єврокомісії, на рівні офіційних заяв наших партнерів з Великої Британії, США та Канади – що точно буде так званий recovery-план України, який буде включати в тому числі і відновлення нашої інфраструктури, наших міст, нашої економіки», – додав очільник Мінінфраструктури.

Як раніше повідомляв заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розробки плану післявоєнного відновлення та розвитку України.