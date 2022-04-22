Шольц пояснив, чому газове ембарго не зупинить Путіна

Олаф Шольц не упевнений, що газове ембарго зупинить Путіна, бо той не дослухається до економічних аргументів – інакше б не почав війну проти України

Росія не дослухається до економічних аргументів

Олаф Шольц поставив під сумнів ефективність повної відмови від російського газу в контексті припинення агресії Росії на території України. Про це канцлер Німеччини заявив у інтерв’ю виданню Spiegel.

Відповідаючи на питання про підтримку українського суверенітету і одночасне наповнення російського бюджету грошима, сплаченими за газ, що Україна може розцінити як насмішку – Шольц заявив, що особливого сенсу у відмові від цього російського енергоносія немає.

«Я взагалі не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні», – зробив різку заяву німецький канцлер.

Шольц пояснив, що причиною є ставлення Росії до санкцій. «Якби Путін був відкритий до економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну», – упевнений голова німецького уряду.

Крім того, Олаф Шольц образився на слова про те, що Німеччина нібито думає тільки про прибуток. «Справа в тому, що ми хочемо уникнути серйозної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і підприємств, які ніколи більше не відкриються», – наголосив на своїй відповідальності перед громадянами власної країни канцлер.

Шольц зазначив, що така криза вплине не тільки на саму Німеччину, а й матиме серйозні наслідки для усієї Європи. Крім того, вона вплине і на фінансування відбудови України. «Тому я зобов’язаний сказати: ми не можемо допустити цього».

Канцлер Німеччини закликав критиків його позиції подумати перш за все про глобальні наслідки, говорячи про можливе газове ембарго проти Росії.

Нагадаємо,20 квітня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про поступову відмову німецького уряду від купівлі російських енергоносіїв. Зокрема, до кінця року Німеччина повністю відмовиться від імпорту російської нафти.