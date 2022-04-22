Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 22 квітня

Донеччина: стабільно напружено вздовж усієї лінії фронту

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Харків

Уночі окупанти знову періодично наносили артилерійські удари. В Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих немає. По області активні бої тривають в Ізюмському напрямку.

Луганщина

Протягом доби російська армія здійснила 11 обстрілів: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. Зруйновано 7 будинків, Поранено 4 цивільних та трьох поліцейських.

Донеччина

Стабільно напружено вздовж усієї лінії фронту. Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар – обстріли не припиняються. Вже кілька днів загострення поблизу Лиману, після обстрілів градами горить обласна травматологія. Є поранені, їхня кількість з'ясовується. Маріуполь без суттєвих змін попри заяви ворога про взяття міста. Азовсталь тримається.

Херсонщина

Вночі лунали сильні вибухи на окраїнах міста. Найбільш критична ситуація у населених пунктах, які межують з сусідніми областями. Практично всі села Бериславського району (Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська, Калинівська ТГ) та частина сіл Херсонського району (Чорнобаївська, Станіславська ТГ) – на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська область

Ввечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Інформації щодо постраждалих та жертв наразі немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.

Триває 58-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. РФ завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Водночас противник продовжує зазнавати втрат. Так, 20 квітня в центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил РФ (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

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