  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 22 квітня

    Триває 58-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України - Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 22 квітня
    Триває 58-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України
    фото: ДСНС

    Донеччина: стабільно напружено вздовж усієї лінії фронту

    Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

    Харків

    Уночі окупанти знову періодично наносили артилерійські удари. В Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих немає. По області активні бої тривають в Ізюмському напрямку.

    Луганщина

    Протягом доби російська армія здійснила 11 обстрілів: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. Зруйновано 7 будинків, Поранено 4 цивільних та трьох поліцейських.

    Донеччина

    Стабільно напружено вздовж усієї лінії фронту. Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар обстріли не припиняються. Вже кілька днів загострення поблизу Лиману, після обстрілів градами горить обласна травматологія. Є поранені, їхня кількість з'ясовується. Маріуполь без суттєвих змін попри заяви ворога про взяття міста. Азовсталь тримається.

    Херсонщина

    Вночі лунали сильні вибухи на окраїнах міста. Найбільш критична ситуація у населених пунктах, які межують з сусідніми областями. Практично всі села Бериславського району (Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська, Калинівська ТГ) та частина сіл Херсонського району (Чорнобаївська, Станіславська ТГ) на межі гуманітарної катастрофи.

    Миколаївська область

    Ввечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Інформації щодо постраждалих та жертв наразі немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.

    Триває 58-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. РФ завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Водночас противник продовжує зазнавати втрат. Так, 20 квітня в центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил РФ (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

    Читайте також інтерв'ю:
    Теги: Харків Маріуполь росія окупанти Луганщина війна Донеччина Херсонщина Попасна Авдіївка Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 22 квітня