Кінний караван на Буковині перевозив контрабандні сигарети



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Чоловіки намагалися перекинути до Румунії 10 ящиків цигарок

Учора, 21 серпня, у Чернівецькій області неподалік кордону правоохоронці зупинили кінний караван, яким порушники намагалися перемістити сигарети до Румунії.

Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба ДПСУ.

«Прикордонники викрили караван з чотирьох підвод, запряжених кіньми поряд українсько-румунського кордону. Крім того, на місці затримано 2 осіб, які переміщували 10 ящиків тютюнових виробів у кількості майже 5 тисяч пачок. Зараз тривають пошуки ще двох осіб, які вдались до втечі», — розповіли прикордонники.

На затриманих правопорушників складено протокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Виявлену контрабанду буде передано співробітникам ДФС, а справу передано до суду.