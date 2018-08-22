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    Кінний караван на Буковині перевозив контрабандні сигарети

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    Кінний караван на Буковині перевозив контрабандні сигарети

    Чоловіки намагалися перекинути до Румунії 10 ящиків цигарок

    Учора, 21 серпня, у Чернівецькій області неподалік кордону правоохоронці зупинили кінний караван, яким порушники намагалися перемістити сигарети до Румунії.

    Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба ДПСУ.

    «Прикордонники викрили караван з чотирьох підвод, запряжених кіньми поряд українсько-румунського кордону. Крім того, на місці затримано 2 осіб, які переміщували 10 ящиків тютюнових виробів у кількості майже 5 тисяч пачок. Зараз тривають пошуки ще двох осіб, які вдались до втечі», — розповіли прикордонники.

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    Кінний караван на Буковині перевозив контрабандні сигарети
    Кінний караван на Буковині перевозив контрабандні сигарети
    Кінний караван на Буковині перевозив контрабандні сигарети
    Кінний караван на Буковині перевозив контрабандні сигарети

    На затриманих правопорушників складено протокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Виявлену контрабанду буде передано співробітникам ДФС, а справу передано до суду.

     

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