Кіно вже скінчилося: в МЗС Росії пригадали Зеленському фразу з радянського фільму



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Офіційний представник МЗС Росії відреагувала на відмову Києва впустити журналістів з Росії

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на новину про відмову у відвідуванні України для чергового представника пропагандистських кремлівських мас-медіа.

Свою думку вона висловила в Facebook.

Захарова порівняла відмову в допуску російських журналістів на Україну після запрошення президента країни Володимира Зеленського з радянським фільмом «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено».

«Мабуть, бояться почути: «А що це ви тут робите? Кіно-то вже скінчилося», - написала представник МЗС Росії.

Раніше повідомлялося, що російським журналістам, членам знімальної групи телеканалу Міністерства оборони РФ «Звезда», що в'їхали до України 12 грудня, в'їзд до України заборонено на три роки, вони вже залишили країну.

Нагадаємо, знімальну групу російського пропагандистського телеканалу «Звезда» пустили в Україну. Як зазначає сайт телеканалу, знімальна група «Звезды» стала одними з перших російських журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого на саміті «нормандської четвірки» в Парижі 10 грудня.

Негласна заборона на в'їзд для російських репортерів в Україні діяла з 2014 року.