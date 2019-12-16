СБУ в епоху змін: боротьба Баканова, Богдана і Хорошковського за вплив при Зеленському

Президент Зеленський, схоже, вважає, як і його попередники, що боротьба і конкуренція груп впливу є єдиним способом керувати спецслужбою

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СБУ – стержень безопасности государства. Но так придумано в начале 90-х, что в эту ключевую структуру президент назначает десятки руководителей СБУ своими указами, и вертикаль управления в спецслужбе отсутствует. Каждый президент изучает, что такое СБУ не посредством анализа, а посредством назначений на главные посты из разных групп влияния, чтобы между ними всегда был конфликт и все «стучали» друг на друга.

Думалось, что президент Зеленский с такой фрагментацией влияния покончит – но, увы, вместо реформ и оптимизации функций в СБУ сейчас снова борьба всех против всех вместо системной работы. Сколько критиковали Порошенко за то, что он сам управлял СБУ вместо председателя, что первый зампред не общался с председателем, и на разных управлениях были еще отдельные группы, замкнутые лично на президента, но и Зеленский не захотел ничего менять. С зарплатами оперативников от 10 тысяч и начальников управлений в 20 тысяч, обсуждать управляемость и борьбу с коррупцией немного наивно.

Ключевую роль играет в СБУ, безусловно, Иван Баканов. Это личный друг президента, который пользуется абсолютным доверием. Но острую конкурентную борьбу за влияние в СБУ ведет глава Офиса президента Андрей Богдан. Драк между Бакановым и Богданом не было, но уже давно они перешли к общению только в присутствии президента, официально, постоянной коммуникации у них нет. Президент Зеленский пытается стоять над ситуацией и выполнять роль арбитра. Как отражается такая борьба на СБУ?

Владимир Зеленский 3 июня поставил главные задачи назначенному для начала первым зампредом СБУ Баканову – борьба с контрабандой и коррупцией. То есть президент сразу потребовал от СБУ выполнения политических задач, ведь борьба с коррупцией по закону ложится на НАБУ и САП, а товарная контрабанда декриминализирована.

Политические задачи такого рода в СБУ решают два подразделения - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью - Главк «К», и департамент контрразведывательной защиты экономики государства. По идее их должны были переформировать в новые правоохранительные органы, но учитывая поставленные цели, новая власть реформы приостановила – нужны старые инструменты.

Богдан занят концентрацией всех полномочий президента в офисе – то есть в своих собственных руках, и считает, что именно офис должен определять политику и кадровые назначения и в СБУ и во всех других силовых структурах. Баканов, несмотря на отсутствие управленческого опыта и знаний такого масштаба, разумеется, требовал самостоятельность, и ссылался на опыт Петра Порошенко, который фактически раздробил и ослабил систему управления СБУ, назначая людей типа Демчины, замкнутых на различные группы влияния в окружении президента, например, на группу Грановского, и не подчиненного фактически самому председателю СБУ. Зеленский как это всегда бывало и при его предшественниках, не смог выработать своих профессиональных критериев и постарался угодить всем своим ближайшим соратникам, и в результате СБУ накрыла череда политических назначений и сейчас идет активная борьба за власть внутри спецслужбы.

Первым раундом борьбы за власть в СБУ стало назначение на пост первого зампреда СБУ и начальника главка «К» Владислава Бухарева. Бухарев был самостоятельной фигурой в окружении Зеленского, и благодаря участию Сергея Шефира только два месяца до этого назначен директором Службы внешней разведки. Эта позиция обеспечивает регулярный еженедельный доступ с докладом к президенту и огромное политическое влияние для того, кто понимает как правильно выстроить работу этой сложной и заброшенной на обочину принятия государственных решений структуры. Бухарев это понимал и уходить из СВР не хотел. Во-первых, он хотел сохранить прямую коммуникацию с президентом, во-вторых, хотел избежать неизбежного конфликта с Бакановым, в-третьих, после главы СВР главк «К» было понижением, в-четвертых, мало кто понимает, какие огромные оперативные возможности дает структура СВР для сбора информации – ведь за рубежом многие процессы в Украине отслеживать и понимать гораздо удобней.

Но перевод Бухарева в СБУ активно пролоббировал Андрей Богдан – ведь раз в неделю президенту директор СВР докладывает информацию, к которой глава ОП не имеет доступа, и у Бухарева свой канал влияния, который Богдан решил устранить. Зеленский решил поддержать Богдана, поэтому президент лично провел беседу с Бухаревым и настоял на его переходе в СБУ.

12 сентября после разговора с Зеленским Бухареву из СВР пришлось принять главк «К». Тем самым Богдан создал открытую линию конфликта – и противопоставил главе СБУ Бухарева. Назначение Бухарева Баканов не одобрил, с ним это было не согласовано, и разумеется, Баканов это воспринял как попытку его «сбить» и назначить вероятного преемника на случай отстранения от обязанностей. Богдан, при этом, предложил подписать указ о введении Бухарева в состав СНБО и показал, тем самым, что президент считает зампреда равнозначной по влиянию с председателем фигурой в СБУ. Масло было разлито.

Также на пост первого заместителя председателя Зеленский назначил Руслана Баранецкого, хорошо знакомого с Андреем Ермаком. А на должность зампреда – куратора следствия Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного, которого пролоббировал сам Богдан. Но они как вероятные преемники Баканова на пост председателя рассматриваться не могли. Нескоромный был формально куратором следствия, но фактически его влияние оказалось незначительным - начальник следственного управления Богдан Тиводар был замкнут на Баканова и на группу его внештатных советников. Началась игра.

Зеленский не дал Баканову назначить самостоятельно всех зампредов, и в результате глава СБУ создал аппарат внештатных советников во главе со своим хорошим знакомым - бывшим прокурором Николаем Банчуком, и этот внештатный аппарат председателя получил неформально функции кураторства, прежде всего по тем сферам, где президент не согласовывал назначения c Бакановым. Также огромное влияние приобрел близко знакомый с Бакановым начальник управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Теперь эта структура приобрела большой вес.

Вместе с тем, в окружении президента заметно усилилось влияние Валерия Хорошковского – бывшего главы таможенной службы и бывшего председателя СБУ. В сентябре по просьбе Зеленского Бухарев назначил на должность начальника 4-го управления, которое занимается борьбой с коррупцией на таможне Андрея Медынского. Медынский был рекомендован на должность именно Хорошковским. Таким образом, в СБУ возник еще один центр влияния.

30 сентября в Офисе президента было проведено очередное совещание по эффективности работы правоохранительных органов. На совещании произошло весьма эмоциональное выяснение отношений между Бакановым и Богданом после критики главы Офиса работы спецслужбы. Именно тогда пошел слух про драку – но на самом деле драки не было. Но результатом совещания стало увольнение Бухарева.

Бухарев высказал замечания по поводу усиления влияния в СБУ управления Наумова, и отметил, что Тиводар не отрабатывает все дела. Баканов расценил это как атаку на него лично в сговоре с Богданом и предпринял ответные действия - представил на увольнение своего первого зама.

В качестве формального повода Баканов представил рапорт заместителя председателя Анатолия Дублика, что якобы Бухарев в служебном кабинете предложил Дублику 2 миллиона долларов (!) за дискредитацию Баканова. Никаких свидетельств достоверности этого разговора ни Баканов ни Дублик не представили. Полной уверенности в словах Дублика у Зеленского не было, он колебался с решением. Дублика назначали по р5екомендации группы внештатных советников Баканова, он был известен в СБУ как профессиональный работник, но при этом любитель алкоголя. Эта привычка поломала ему карьеру при Грицаке и привела к увольнению, но он долгое время пытался справиться с проблемой, и при назначении Дублик якобы обещал президенту жесткую завязку по алкоголю. И тем не менее, по слухам, дважды это обещание было нарушено и президенту об этом был представлен доклад.

Зеленский колебался неделю, но надо было делать выбор. Выиграл, как и ожидалось… Богдан. 8 ноября Зеленский уволил Бухарева, но на его место первым зампредом поставил не кандидата от Баканова, а зампреда Нескоромного, ставленника Богдана. Теперь Нескоромный с Бакановым почти не общаются, повторяется ситуация с Демчиной и Грицаком.

Любопытно, что был уволен и Дублик с поста зампреда. Но Баканов сразу же его назначил в благодарность за поддержку начальником департамента по защите национальной государственности – вроде понижение в должности, но функционал тот же самый. Что ж, очевидно, теперь национальной государственности в таких руках ничего не угрожает, по мнению Банковой.

Зеленский новой должности Бухареву не предложил, согласился вообще уволить с воинской службы, и чтобы не было так обидно, на прощание присвоил звание генерал-полковника.

После назначения Нескоромного, борьба за контроль границ в СБУ продолжается. 21 ноября Зеленский назначил по представлению Баканова нового начальника Львовского управления СБУ – им стал Юрий Гончаров. Который был зампредом во Львовском СБУ во времена Януковича, а затем назначен при Порошенко главой Сумского и Черниговского СБУ. Львовская область является ключевой в вопросах нелегального и полулегального импорта, и в вопросах нелегального экспорта сигарет в Евросоюз. Кто и как завел к Баканову сделавшего карьеру при Януковиче и Порошенко начальника – непонятно. Ведь всего лишь 1 июля Баканов назначал на Львовское СБУ Александра Бондарука, и вот уже последовала замена.

Поскольку контроль над главком «К» сейчас перешел к вертикали Нескоромного-Богдана-Хорошковского, председатель СБУ решил усилить свое влияние в главном управлении контрразведывательной защиты экономики государства как альтернативу для влияния на экономические процессы и безопасность в этой сфере. Исполняющим обязанности первого заместителя ГУ КЗЭ был назначен майор Дмитрий Карпенко, который еще в апреле 2019-го был начальником сектора из нескольких сотрудников, а теперь взлетел к вершинам власти. Это назначение – полная противоположность Гончарову. Если у того был весьма специфический, но большой руководящий опыт, то Карпенко как раз никакого опыта управления большим колективом не имеет, он пролетел множество ступеней. По слухам, кандидатуру Карпенко предложил давний знакомый Баканова банкир Денис Киреев. Киреев работал в Ощадбанке, и был знаком с Карпенко по работе в финансовой сфере, которую курировал Карпенко как оперативник.

Очевидно, что и «К» и КЗЭ также как и Львовское и Одесское областные управления СБУ будут оставаться политическими инструментами в борьбе групп влияния в окружении президента за контроль над таможней, экспортом-импортом и другими финансовыми потоками, и ареной борьбы за влияние.

Президент Владимир Зеленский, похоже, считает, также как и его предшественники, что борьба и конкуренция групп влияния это единственный способ управлять спецслужбой. Вместо реформ, вместо прфоессиональных подходов, вместо вертикалей управления и ответственности, вместо оптимизации расходов и увеличения бюджета, СБУ пока остается полем для политических экспериментов, дубинкой, которую выхватывают друг у друга из рук, обещая навести порядок. В войне всех против всех за доступ к президентскому уху никто, как обычно, не заинтересован в сильной спецслужбе.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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