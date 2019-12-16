Знімальній групі телеканалу Міноборони РФ «Звезда» заборонили на три роки в'їзд до України



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Діана Сіразі на Майдані Скріншот з відео

Знімальна група «Звезды» вже залишила територію України

Російським журналістам, членам знімальної групи телеканалу Міністерства оборони РФ «Звезда», що в'їхали до України 12 грудня, в'їзд до України заборонено на три роки, вони вже залишили країну.

Про це повідомила спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська.

«Знімальній групі телеканалу «Звезда» заборонено в'їзд на три роки за здійснення професійної діяльності для телеканалу, який перебуває в санкційному списку», - сказала Гітлянська в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За її словами, знімальна група «Звезды» вже залишила територію України.

При цьому спікер СБУ додала, що співробітники телеканалу в'їхали до України як звичайні громадяни, які не акредитувались для роботи журналістами.

Нагадаємо, знімальну групу російського пропагандистського телеканалу «Звезда» пустили в Україну. Як зазначає сайт телеканалу, знімальна група «Звезды» стала одними з перших російських журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого на саміті «нормандської четвірки» в Парижі 10 грудня.

Негласна заборона на в'їзд для російських репортерів в Україні діяла з 2014 року.