У Фонді держмайна назвали потенційних покупців спиртзаводів



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Спиртзаводи і виробничі майданчики є досить цікавими багатьом, з точки зору інвестиційи

Виробникам алкоголю не потрібно стільки спиртзаводів, скільки має держава

Наразі в Україні працює державне підприємство «Укспирт» на 41 виробничому майданчику, а заводи концерну «Укрспирту» (37 спиртзаводів) фактично не працюють. Про це зазначив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко в інтерв’ю «Главкому».

«Спиртзаводи і виробничі майданчики є досить цікавими багатьом, з точки зору інвестицій. І діючим виробникам горілки і, напевно, новим інвесторам для виробництва продукції для горілчаної галузі і біоетанолу. Об’єкти знаходяться в регіонах, де є сировина, тобто невелике логістичне плече так само треба враховувати. Ми сподіваємося на досить високу конкуренцію на аукціонах. Виробникам спиртової продукції всі спиртозаводи, які є в «Укрспирті», фізично не потрібні, бо обсяги, які вони можуть виробити, в рази більше, ніж можна спожити. Маємо сподівання, що частина цієї продукції піде на експорт»,– зазначив Тарас Єлейко.

За словами заступника голови Фонду держмайна, наразі формуються умови приватизації.

«Згідно із законом, ми маємо зберегти певну кількість працівників, включити інвестиційні зобов’язання, тощо. Думаю, вже до кінця літа зможемо оголосити перші аукціони», – підкреслив Єлейко.

Нагадаємо, вузлівський спиртзавод Львівської області здійснював незаконний відбір газу