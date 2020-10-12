Китай вивів на орбіту супутник Gaofen-13, який попереджатиме про катаклізми



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Запуск став 349-м за рахунком для носіїв серії Чанчжен

Запуск, який став 349-м для носіїв серії Чанчжен, був здійснений із космодрому Січан у південно-західній провінції Сичуань

Китай за допомогою ракети Чанчжен-3B здійснив успішний запуск оптичного супутника дистанційного зондування Gaofen-13. Про це в неділю, 11 жовтня, повідомила Китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки.

Відзначається, що супутник буде використовуватися в екології, сільському господарстві і під час виконання землемірних робіт. Також він призначений для завчасного попередження про наближення стихійних лих і ліквідації наслідків природних катаклізмів.

Запуск, який став 349-м для носіїв серії Чанчжен, був здійснений о 00:57 за місцевим часом (19:57 неділі за Києвом) з космодрому Січан у південно-західній провінції Сичуань.

Нагадаємо, що Китай вивів на орбіту супутник для спостереження за океанами.