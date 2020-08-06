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    Технології

    Китай вивів на орбіту новий оптичний супутник

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    З космодрому у Цзюцюань, що на північному-заході Китаю, сьогодні була запущена ракета Long March-2D - Китай вивів на орбіту новий оптичний супутник
    З космодрому у Цзюцюань, що на північному-заході Китаю, сьогодні була запущена ракета Long March-2D
    Фото: Сіньхуа

    Оптичний супутник має високу роздільну здатність

    Китай запустив на орбіту новий оптичний супутник дистанційного зондування Землі Gaofen-9 04.

    Про це у четвер повідомляє «Сіньхуа».

    Зазначається, що з космодрому у Цзюцюань, що на північному-заході Китаю, була запущена ракета Long March-2D разом із супутником Gaofen-9 04.

    Оптичний супутник має високу роздільну здатність.

    Сам супутник буде використовуватися в основному для обстеження земель, містобудування, підтвердження права на землю, проєктування дорожньої мережі, оцінки врожайності сільськогосподарських культур та запобігання та ліквідації наслідків катастроф.

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    Китай вивів на орбіту новий оптичний супутник
    Китай вивів на орбіту новий оптичний супутник
    Китай вивів на орбіту новий оптичний супутник
    Китай вивів на орбіту новий оптичний супутник

    Також Gaofen-9 04 передаватиме інформацію щодо розвитку ініціативи «Один пояс, один шлях».

    До слова, напередодні SpaceX провела перші льотні випробування прототипу ракети для колонізації Марсу.

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