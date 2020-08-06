Китай вивів на орбіту новий оптичний супутник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З космодрому у Цзюцюань, що на північному-заході Китаю, сьогодні була запущена ракета Long March-2D Фото: Сіньхуа

Оптичний супутник має високу роздільну здатність

Китай запустив на орбіту новий оптичний супутник дистанційного зондування Землі Gaofen-9 04.

Про це у четвер повідомляє «Сіньхуа».

Зазначається, що з космодрому у Цзюцюань, що на північному-заході Китаю, була запущена ракета Long March-2D разом із супутником Gaofen-9 04.

Оптичний супутник має високу роздільну здатність.

Сам супутник буде використовуватися в основному для обстеження земель, містобудування, підтвердження права на землю, проєктування дорожньої мережі, оцінки врожайності сільськогосподарських культур та запобігання та ліквідації наслідків катастроф.

Також Gaofen-9 04 передаватиме інформацію щодо розвитку ініціативи «Один пояс, один шлях».

До слова, напередодні SpaceX провела перші льотні випробування прототипу ракети для колонізації Марсу.