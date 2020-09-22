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    Китай вивів на орбіту супутник для спостереження за океанами

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    <span>Це&nbsp;третій за&nbsp;рахунком китайський супутник, який буде спостерігати за середовищем океанів</span> - Китай вивів на орбіту супутник для спостереження за океанами
    Це третій за рахунком китайський супутник, який буде спостерігати за середовищем океанів

    Супутник «HY-2C» був розроблений Китайською аерокосмічною науково-технологічною корпорацією

    З космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю успішно запустили новий супутник для спостереження за океанським середовищем «Хайян-2C» / «HY-2C». Запуск був проведений за допомогою ракети-носія «Чанчжен-4B». Про це повідомляє Xinhua.

    «Це третій за рахунком китайський супутник для спостереження за океанської динамічним середовищем. Він здатний у будь-яких кліматичних умовах здійснювати цілодобове спостереження за висотою хвиль, висотою світової морської поверхні, а також вітрами і температурою над морями. Новий супутник оснащений обладнанням, що дозволяє ідентифікувати судна, приймати, зберігати і передавати вимірювальні дані від буїв в прибережних і інших морських акваторіях Китаю», – йдеться в повідомленні.

    Супутник «HY-2C», розроблений Китайською аерокосмічною науково-технологічною корпорацією, спільно з раніше виведеними на орбіту супутниками «HY-2В» і «HY-2D» сформує супутникове угруповання, призначене для здійснення високоточного моніторингу океанського середовища.

    Як зазначили в Державному космічному управлінні КНР, ця супутникова група здатна моніторити 80% вітрових полів над глобальною морською поверхнею протягом шести годин.

    Нагадаємо, що екозахисники показали вплив пандемії на океан.

    Китай
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