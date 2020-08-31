SpaceX успішно вивела на орбіту супутник для Аргентини



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Супутник буде спостерігати за погодними умовами на планеті

Супутник Saocom 1b для Аргентини успішно вивела на орбіту компанія SpaceX

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM 1B. Про це повідомляється у Twitter компанії.

Deployment of SAOCOM 1B confirmed pic.twitter.com/gqtxQMpy48 — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Запуск здійснили зі східного узбережжя США. Перший ступінь ракети відокремився на четвертій хвилині польоту і плавно спустився на спеціальну платформу біля мису Канаверал (штат Флорида).

Вага супутника становить близько трьох тонн. Він спостерігатиме за погодними умовами на планеті, збиратиме інформацію для сільськогосподарського та лісового секторів Аргентини, а також передаватиме на Землю зображення, які допоможуть при ліквідації наслідків стихійних лих.

Розробку супутника замовила Національна комісія з космічної діяльності Аргентини. Це вже другий супутник SAOCOM, який запустила SpaceX. Перший вивели на орбіту у 2018 році.

Як повідомлялося, компанія SpaceX оголосила про намір запустити, 30 серпня, відразу дві космічні ракети Falcon 9.

Раніше ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 11 партію з 58 міні-супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила рекордні $1,9 млрд інвестицій в рамках нового раунду фінансування. Попит інвесторів посилюється завдяки активному розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX.