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    Киянка отримала «Оскар» за найкращий документальний короткометражний фільм

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    <span>Олена <span>Андреїчева &ndash; продюсерка фільму&nbsp;</span>&laquo;Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)&raquo; Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)</span> - Киянка отримала «Оскар» за найкращий документальний короткометражний фільм
    Олена Андреїчева – продюсерка фільму «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)» Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)

    Олена Андреїчева зараз живе у Великій Британії

    Продюсерка Олена Андреїчева – киянка, яка нині живе у Великій Британії, - отримала «Оскар» за найкращий документальний короткометражний фільм «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)» Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl).

    У понеділок вранці у Лос-Анджелесі завершилася 92-а урочиста церемонія нагородження Американської кіноакадемії.

    Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Церемонія вручення «Оскара-2020» тривала більше трьох годин.

    Лідером за кількістю номінацій був психологічний трилер Тодда Філліпса «Джокер» — 11 номінацій, по 10 номінацій було у комедійної драми «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно та історичної драми «1917» Сема Мендеса.

    Сенсацією церемонії стала стрічка південнокорейського режисера Пон Джун Хо — «Паразити», яка отримала чотири «Оскари» і вперше за 92-річну історію премії стала фільмом, знятим іноземною мовою, який отримав нагороду «кращий фільм».

    Три нагороди отримав фільм «1917», два «Оскари» — «Джокер» , який був фаворитом церемонії, і лише одна нагорода «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно.

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