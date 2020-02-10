Киянка отримала «Оскар» за найкращий документальний короткометражний фільм



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Олена Андреїчева – продюсерка фільму «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)» Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)

Олена Андреїчева зараз живе у Великій Британії

Продюсерка Олена Андреїчева – киянка, яка нині живе у Великій Британії, - отримала «Оскар» за найкращий документальний короткометражний фільм «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)» Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl).

У понеділок вранці у Лос-Анджелесі завершилася 92-а урочиста церемонія нагородження Американської кіноакадемії.

Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Церемонія вручення «Оскара-2020» тривала більше трьох годин.

Лідером за кількістю номінацій був психологічний трилер Тодда Філліпса «Джокер» — 11 номінацій, по 10 номінацій було у комедійної драми «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно та історичної драми «1917» Сема Мендеса.

Сенсацією церемонії стала стрічка південнокорейського режисера Пон Джун Хо — «Паразити», яка отримала чотири «Оскари» і вперше за 92-річну історію премії стала фільмом, знятим іноземною мовою, який отримав нагороду «кращий фільм».

Три нагороди отримав фільм «1917», два «Оскари» — «Джокер» , який був фаворитом церемонії, і лише одна нагорода «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно.