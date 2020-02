«Оскар-2020»: зірки крокують червоною доріжкою

92-а церемонія нагородження премії Американської кіноакадемії розпочнеться о 3:00 за київським часом

Сьогодні вночі, з 9 на 10 лютого, в Лос-Анджелесі відбудеться вручення однієї з найочікуваніших кінопремій світу — церемонія «Оскар 2020».

92-а церемонія нагородження премії Американської кіноакадемії вже традиційно розпочнеться о 3:00 за київським часом в театрі «Долбі», де зберуться головні зірки кіно.

Перед феєричним шоу та урочистим врученням статуеток зірки прибувають на червону доріжку «Оскара» поблизу театру «Долбі».

