«Оскар-2020»: зірки крокують червоною доріжкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед феєричним шоу та урочистим врученням статуеток зірки прибувають на червону доріжку «Оскара» поблизу театру «Долбі»

92-а церемонія нагородження премії Американської кіноакадемії розпочнеться о 3:00 за київським часом

Сьогодні вночі, з 9 на 10 лютого, в Лос-Анджелесі відбудеться вручення однієї з найочікуваніших кінопремій світу — церемонія «Оскар 2020».

92-а церемонія нагородження премії Американської кіноакадемії вже традиційно розпочнеться о 3:00 за київським часом в театрі «Долбі», де зберуться головні зірки кіно.

Перед феєричним шоу та урочистим врученням статуеток зірки прибувають на червону доріжку «Оскара» поблизу театру «Долбі».

Billie + Finneas once again proving to the world that they are SIBLING GOALS. #Oscars pic.twitter.com/GZY1wTTHzU — MTV (@MTV) February 10, 2020

Сотні знаменитостей завітали на церемонію нагородження, аби підтримати своїх колег. Урочисте прибування зірок розпочалося, як завжди, за декілька годин до самої премії «Оскар».

Транслювати церемонію вручення премії «Оскар» буде телеканал «Україна». Загалом, онлайн-трансляція церемонії нагородження «Оскар-2020» буде доступна щонайменше у 225 країнах світу.

Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».

Як повідомлялося, Кіану Рівз вручить статуетку на премії «Оскар 2020».

Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.