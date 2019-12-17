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    Стрічка «Пофарбоване пташеня», створена за підтримки Держкіно, увійшла до короткого списку претендентів на «Оскар»

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    Кадр із фільму&nbsp;&laquo;Пофарбоване пташеня&raquo; - Стрічка «Пофарбоване пташеня», створена за підтримки Держкіно, увійшла до короткого списку претендентів на «Оскар»
    Кадр із фільму «Пофарбоване пташеня»

    Номінації на 92-й «Оскар» будуть оголошені у понеділок, 13 січня 2020 року

    Фільм Вацлава Маргоула «Пофарбоване пташеня» увійшов до  короткого списку претендентів на американську кінопремію «Оскар». Про це повідомляє Держкіно у Facebook.

    Стрічка, створена за підтримки Держкіно, стала однією із десяти, які претендують на перемогу в категорії «Міжнародний повнометражний фільм». Над її створенням спільно працювали українські, чеські, словацькі та польські фахівці. На премію фільм висунула Чехія.

    Фільм Вацлава Маргоула – це екранізація однойменного світового бестселера письменника Єжи Косинського про знищення та переслідування євреїв.

    Його зняли за підтримки Держкіно. Світова прем’єра стрічки відбудеться у межах головного конкурсу 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

    Головний герой стрічки – 11-річний Петро Котляр з чеського Крумлова.

    Ролі у картині виконали: Удо Кір, Джуліан Сендз, Баррі Пеппер, Гарві Кейтель, Стеллан Скарсгорд, Алла Соколова, Ніна Шуневич та інші.

    У мережі вже опублікували міжнародний трейлер стрічки «Пофарбоване пташеня».

    Україну на «Оскарі» представлятиме кінострічка режисера Нарімана Алієва «Додому» (EVGE). Хто отримає статуетку «Оскара», стане відомо 13 січня 2020 року.

    Чехія трейлер фільм Оскар
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