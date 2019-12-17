Стрічка «Пофарбоване пташеня», створена за підтримки Держкіно, увійшла до короткого списку претендентів на «Оскар»



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Кадр із фільму «Пофарбоване пташеня»

Номінації на 92-й «Оскар» будуть оголошені у понеділок, 13 січня 2020 року

Фільм Вацлава Маргоула «Пофарбоване пташеня» увійшов до короткого списку претендентів на американську кінопремію «Оскар». Про це повідомляє Держкіно у Facebook.

Стрічка, створена за підтримки Держкіно, стала однією із десяти, які претендують на перемогу в категорії «Міжнародний повнометражний фільм». Над її створенням спільно працювали українські, чеські, словацькі та польські фахівці. На премію фільм висунула Чехія.

Фільм Вацлава Маргоула – це екранізація однойменного світового бестселера письменника Єжи Косинського про знищення та переслідування євреїв.

Його зняли за підтримки Держкіно. Світова прем’єра стрічки відбудеться у межах головного конкурсу 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Головний герой стрічки – 11-річний Петро Котляр з чеського Крумлова.

Ролі у картині виконали: Удо Кір, Джуліан Сендз, Баррі Пеппер, Гарві Кейтель, Стеллан Скарсгорд, Алла Соколова, Ніна Шуневич та інші.

У мережі вже опублікували міжнародний трейлер стрічки «Пофарбоване пташеня».

Україну на «Оскарі» представлятиме кінострічка режисера Нарімана Алієва «Додому» (EVGE). Хто отримає статуетку «Оскара», стане відомо 13 січня 2020 року.