У Лондоні покажуть українське кіно



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На фестивалі відбудеться ретроспективний показ стрічки «Лебедине озеро. Зона», яка свого часу стала першим українським фільмом, показаним на Міжнародному кінофестивалі у Торонто

Дні українського пройдуть з 5 по 8 грудня у кінотеатрах Cine Lumiere та Curzon Soho

У Лондоні з 5 по 8 грудня пройдуть Дні українського кіно, в рамках яких відбудуться покази спеціальної добірки українських фільмів.

Фестиваль організовано Українським Інститутом в Лондоні спільно з компанією «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Посольства України у Великій Британії.

Історичний трилер «Ціна правди» – копродукційна стрічка України, Великої Британії та Польщі – розповідає історію валлійського репортера Ґарета Джонса, який вперше в західній пресі заявив про український Голодомор. У головних ролях – Джеймс Нортон («Війна і мир») та Ванесса Кірбі («Корона»). Авторка фільму – режисерка Аґнешка Голланд, триразова номінантка на премію «Оскар», сценаристка фільмів Кшиштофа Кесльовського та Анджея Вайди, режисерка епізодів культових серіалів «Прослуховування», «Картковий будинок» та «Вбивство». Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Драма «Додому» – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва про історію однієї родини та трагедію кримськотатарського народу в реаліях сьогодення. Світова прем’єра фільму відбулася в конкурсній програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. Зараз фільм Алієва претендує на номінації Європейської кіноакадемії та представляє Україну у якості національного кандидата на премію «Оскар». Фільм створено за підтримки Міністерства культури України та за промопідтримки Державного агентства України з питань кіно. На фестивалі в Лондоні фільм представить кореспондент з міжнародної політики The Guardian, автор кількох книжок на тему путінської Росії Люк Гардінг.

Істерн «Дике поле» – екранізація культового роману Сергія Жадана «Ворошиловград» та дебютна стрічка Ярослава Лодигіна. Фільм створювався за підтримки Держкіно у копродукції України, Швейцарії та Нідерландів. Ярослав Лодигін особисто представить стрічку у Лондоні; модератором дискусії виступить викладач University College London, фахівець з української культурної історії, перекладач Уям Блекер.

Трагікомедія «Вулкан» розповідає про перекладача ОБСЄ, який вирушає на кордон із Кримом у складі моніторингової місії. Світова прем'єра фільму Романа Бондарчука, створеного за підтримки Держкіно у спільному виробництві України з Німеччиною, відбулася у рамках конкурсної програми East of the West у Карлових Варах. «Вулкан» також став володарем Ґран-прі міжнародного кінофестивалю «Золотий абрикос» (Єреван, Вірменія).

Крім того, у рамках фестивалю відбудеться ретроспективний показ стрічки «Лебедине озеро. Зона», яка свого часу стала першим українським фільмом, показаним на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Фільм Юрія Іллєнка є екранізацією сценарію Сергія Параджанова, і розповідає про кохання в'язня-втікача та жінки, яку він зустрічає біля монументу «Серп і молот». «Лебедине озеро» було відзначене премією міжнародної асоціації кінокритиків ФІПРЕССІ Каннського кінофестивалю. Фільм глядачам представить професор Birkbeck College, один з провідних кінознавців Великої Британії Іен Крісті.

Дні українського кіно в Лондоні пройдуть з 5 по 8 грудня у кінотеатрах Cine Lumiere та Curzon Soho.