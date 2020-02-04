Киянка прийняла пологи у літаку Доха-Бангкок



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Українська лікарка Олена Федченко прийняла пологи на борту літака Qatar Airways сполученням Доха – Бангкок

Українська лікарка зазначила, що перед тим, як вона прийняла пологи, стюардеси запитали її номер медичної ліцензії

Лікарка з Києва Альона Федченко на борту літака прийняла пологи у пасажирки з Таїланду. Сталося все вночі у літаку Qatar Airlines, який прямував за рейсом Доха-Бангкок

Своєю історією вона поділилася у Facebook.

«Третя година ночі. В літаку оголошують, що потрібен лікар. Я чесно спочатку думала прикинутись сплячою, але пішла. А там у хвості літака жінка на підлозі, стюардеси в розгубленості. Я рукавички одягнула, стала на коліна і вперед. Дякую кафедрі акушерства та гінекології НМУ ім. Богомольця. Згадала все в одну хвилину!» — розповідає лікарка про свій новий досвід.

Федченко зазначила, що перед тим, як вона прийняла пологи, стюардеси запитали її номер медичної ліцензії. В літаку увімкнули Wi-Fi, аби вона зв’язалася з сином і він швидко скинув фото її документів.

За словами лікарки, 23-річна громадянка Таїланду приховала доношену вагітність від співробітників аеропорту та літака, одягнувши балахон, а коли стало зрозуміло, що в неї перейми, часу не посадку не залишалося. Хлопчик народився повністю здоровим.

Після пологів літак Qatar Airways зробив вимушену посадку у Калькутті (Індія) де й оформили дитину.

Юридично дитина, яка народжується на борту літака, може претендувати на три види громадянства: громадянство країни, якій належить літак; країни, над чиєю територією відбулися пологи та країни, де літак здійснив посадку (за умови, якщо закони цієї країни передбачають таку можливість надання громадянства).