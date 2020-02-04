  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Киянка прийняла пологи у літаку Доха-Бангкок

    • Розсилка
    <span>Українська лікарка Олена Федченко прийняла пологи на борту літака Qatar Airways сполученням Доха &ndash; Бангкок</span> - Киянка прийняла пологи у літаку Доха-Бангкок
    Українська лікарка Олена Федченко прийняла пологи на борту літака Qatar Airways сполученням Доха – Бангкок

    Українська лікарка зазначила, що перед тим, як вона прийняла пологи, стюардеси запитали її номер медичної ліцензії

    Лікарка з Києва Альона Федченко на борту літака прийняла пологи у пасажирки з Таїланду. Сталося все вночі у літаку Qatar Airlines, який прямував за рейсом Доха-Бангкок

    Своєю історією вона поділилася у Facebook.

    «Третя година ночі. В літаку оголошують, що потрібен лікар. Я чесно спочатку думала прикинутись сплячою, але пішла. А там у хвості літака жінка на підлозі, стюардеси в розгубленості. Я рукавички одягнула, стала на коліна і вперед. Дякую кафедрі акушерства та гінекології НМУ ім. Богомольця. Згадала все в одну хвилину!» — розповідає лікарка про свій новий досвід.

    Федченко зазначила, що перед тим, як вона прийняла пологи, стюардеси запитали її номер медичної ліцензії. В літаку увімкнули Wi-Fi, аби вона зв’язалася з сином і він швидко скинув фото її документів.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Киянка прийняла пологи у літаку Доха-Бангкок
    Киянка прийняла пологи у літаку Доха-Бангкок
    Киянка прийняла пологи у літаку Доха-Бангкок
    Киянка прийняла пологи у літаку Доха-Бангкок
    Киянка прийняла пологи у літаку Доха-Бангкок

    За словами лікарки, 23-річна громадянка Таїланду приховала доношену вагітність від співробітників аеропорту та літака, одягнувши балахон, а коли стало зрозуміло, що в неї перейми, часу не посадку не залишалося. Хлопчик народився повністю здоровим.

    Після пологів літак Qatar Airways зробив вимушену посадку у Калькутті (Індія) де й оформили дитину.

    Юридично дитина, яка народжується на борту літака, може претендувати на три види громадянства: громадянство країни, якій належить літак; країни, над чиєю територією відбулися пологи та країни, де літак здійснив посадку (за умови, якщо закони цієї країни передбачають таку можливість надання громадянства).

    лікар літак українці Індія Qatar Airways жінка пологи авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ