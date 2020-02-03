У Мадриді екстрено сів літак Air Canada зі зламаним шасі і пошкодженим двигуном



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Аварійна посадка рейсу AC837 Скріншот з відео

Частина шасі Boeing 767 відірвалася і потрапила в двигун

Літак авіакомпанії Air Canada здійснив успішну аварійну посадку в аеропорту іспанської столиці Мадрида.

Про це повідомляє видання El Pais.

Зазначається, що борт AC837 вилетів з аеропорту Мадрида в Торонто, але змушений був повернутися через технічну несправність. Як повідомляє Reuters з посиланням на союз пілотів Іспанії SEPLA, частина шасі Boeing 767 відірвалася і потрапила в двигун. Це сталося через півгодини після зльоту.

Пілоти змушені були виробляти паливо, перш ніж здійснити аварійну посадку. Це зайняло більше ніж дві години, повідомляє El Pais з посиланням на джерела в Enaire, агентстві з управління повітряним рухом в Іспанії і Західній Сахарі.

Варто зазначити, що за декілька годин до інцидету з бортом Air Canada в тому ж аеропорту Мадрида було виявлено присутність безпілотників в безпосередній близькості від злітно-посадкових смуг. Аеропорт тимчасово призупинив роботу і перенаправив рейси, що прибувають в інші міста.

Пізніше аеропорт відновив роботу.