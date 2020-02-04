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    Вбивство хірурга в Києві: поліція розшукує чоловіка кавказької зовнішності (прикмети)

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    Вбивцю зафіксували камери відеоспостереження - Вбивство хірурга в Києві: поліція розшукує чоловіка кавказької зовнішності (прикмети)
    Вбивцю зафіксували камери відеоспостереження
    Фото: Інформатор

    Поліція проводить спецоперацію з розшуку вбивці

    Столична поліція розшукує чоловіка кавказької зовнішності, підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника, що сталося 2 лютого на вулиці Саксаганського, 119 у центрі Києва.

    Про це повідомили Інформатору джерела у правоохоронних органах.

    Прикмети зловмисника: близько 30-35 років, зріст 170-175 сантиметрів, середньої статури, на обличчі борода.

    Був одягнений у куртку, джинси і кепку чорного кольору. При ньому може бути бойовий пістолет.

    Момент трагічної події потрапив на камери відеоспостереження

    Як повідомлялося, невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника, забрав у нього пакет та втік.

    Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

    Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

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