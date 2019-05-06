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    Клімкін хоче запропонувати Зеленському свою відставку

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    <span>Міністр закордонних справ України Павло Клімкін</span> - Клімкін хоче запропонувати Зеленському свою відставку
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
    Фото: LIGA.net

    Павло Клімкін наголосив, що має свої плани, зокрема й політичні

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що провів плідну зустріч з обраним президентом Володимиром Зеленським і має намір запропонувати йому свою відставку. 

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    «Мене ніхто не буде звільняти, оскільки у нас повинна бути політична культура. У політичній культурі - і я вважаю, це буде правильно - дозволити новому президенту вибрати тих, з ким він повинен працювати в таких сферах, як зовнішня політика, як оборона. Звичайно, я повинен запропонувати новому президенту свою відставку, і я це, безумовно, зроблю. Я вже говорив, що у мене є свої плани, зокрема й політичні. Це відповідає моїм планам», - сказав він.

    Нагадаємо, Клімкін привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Глава МЗС зазначив, що вибори в Україні були демократичними, а також пообіцяв продовжити роботу в «перехідний період». 

    Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України не виключив можливості обговорення з новообраним президентом України Володимиром Зеленським питання спільної роботи, якщо принципи та переконання будуть спільними. 

    Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбувся другий тур голосування на чергових виборах президента України. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,45%.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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