Клімкін: Україна готує новий пакет санкцій через російську паспортизацію Донбасу



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Міністр закордонних справ Павло Клімкін

Дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на РФ

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готує новий пакет санкцій проти Росії через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену процедуру видачі паспортів РФ жителям окупованого Донбасу.

Про це Клімкін заявив у п’ятницю ввечері в ефірі телеканалу «Інтер», йдеться на сторінці МЗС у Twitter.

«Наразі дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на РФ, а також підготовкою додаткових українських санкцій проти Росії: секторальних та економічних», - заявив Клімкін.

За його словами, Україна буде наполягати на запровадженні не персональних санкцій, як було після агресії в Керченській протоці, а більш жорстких – секторальних або економічних обмежень.

Очільник МЗС, додав, що це можуть бути «люди та компанії, які становлять основу кремлівського режиму».

Раніше Клімкін заявив, що рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - «це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Нагадаємо, низка країн ЄС в Раді Безпеки ООН -Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени - Швеція, Італія та Нідерланди засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та наголосили, що воно підриває суверенітет України.