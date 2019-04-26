Клімкін про паспорти для жителів окупованого Донбасу: «Кремль собі в ногу вистрілив»



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Очільник МЗС Павло Клімкін

Очільник МЗС вважає, що РФ створила собі проблеми, ухваливши рішення спростити надання російського громадянства українцям на окупованих територіях Донбасу

У Росії зрозуміли, що в Україні проросійської реальності після виборів не буде, тому свідомо піднімають ставки для нового президента. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав на спільному з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом брифінгу у Києві, передає УНІАН.

Як заявив Клімкін, рішення Росії спростити процедуру видачі російських паспортів на окупованих територіях Донбасу є «свідомим першим кроком».

«Для чого він зроблений саме зараз? Кремль зрозумів, що проросійської реальності тут не буде», - наголосив Клімкін.

«Друге: звичайно, Кремль хоче підняти ставки і створити нові умови для того, щоб розмовляти з новим президентом. Я вважаю, що Кремль, як кажуть, собі в ногу вистрілив, і навпаки це рішення створить проблеми для Росії», - сказав Клімкін.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС заявив, що рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - «це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу».

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.