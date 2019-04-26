Клімкін не відкидає обговорення спільної роботи із Зеленським



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Очільник МЗС Павло Клімкін

За словами очільника МЗС, спільна робота залежатиме від двох речей: обопільного бажання та пріоритетів і шляхів їх досягнення

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключив можливості обговорення з новообраним президентом України Володимиром Зеленським питання спільної роботи, якщо принципи та переконання будуть спільними. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У мене є свої принципи, цінності та переконання. Якщо вони збігатимуться і буде спільне бажання, то розмовлятимемо. Але від того, що ми робили ці п'ять років, - а я особисто вірю в те, що я робив, - звісно, не відступатиму», - сказав міністр журналістам у п'ятницю в Києві.

За його словами, спільна робота залежатиме від двох речей: обопільного бажання та пріоритетів і шляхів їх досягнення.

При цьому Клімкін передав стороні Зеленського можливість коментувати їхні потенційні зустрічі.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбулося повторне голосування на чергових виборах президента України. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,45%.