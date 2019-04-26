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    Клімкін не відкидає обговорення спільної роботи із Зеленським

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    Очільник МЗС Павло Клімкін - Клімкін не відкидає обговорення спільної роботи із Зеленським
    Очільник МЗС Павло Клімкін

    За словами очільника МЗС, спільна робота залежатиме від двох речей: обопільного бажання та пріоритетів і шляхів їх досягнення

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключив можливості обговорення з новообраним президентом України Володимиром Зеленським питання спільної роботи, якщо принципи та переконання будуть спільними. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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    «У мене є свої принципи, цінності та переконання. Якщо вони збігатимуться і буде спільне бажання, то розмовлятимемо. Але від того, що ми робили ці п'ять років, - а я особисто вірю в те, що я робив, - звісно, не відступатиму», - сказав міністр журналістам у п'ятницю в Києві.

    За його словами, спільна робота залежатиме від двох речей: обопільного бажання та пріоритетів і шляхів їх досягнення.

    При цьому Клімкін передав стороні Зеленського можливість коментувати їхні потенційні зустрічі.

    Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбулося повторне голосування на чергових виборах президента України. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,45%.

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