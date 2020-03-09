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    Помпео: США довіряють правосуддю Нідерландів у справі МН17

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    Державний секретар США Майк Помпео&nbsp; - Помпео: США довіряють правосуддю Нідерландів у справі МН17
    Державний секретар США Майк Помпео 

    У США наполягають, що винні у катастрофі МН17 мають бути притягнуті до відповідальності

    Державний секретар США Майк Помпео заявляє, що США довіряють судовій системі Нідерландів в розгляді справи про загибель у 2014 році малазійського «Боїнга» МН17.

    Про це Помпео написав у своєму Twitter.

    «Особи, винні в збитті рейсу MH17 Malaysia Airlines, який трагічно забрав 298 невинних життів, мають бути притягнуті до відповідальності. США довіряють правовій системі Нідерландів і закликають всі держави повною мірою співпрацювати з проведеним розслідуванням цієї трагедії», — зазначив держсекретар США.

    Як відомо, українська делегація вже прибула в Нідерланди, де 9 березня розпочинається судовий процес над чотирма підозрюваними у катастрофі рейсу МН17.

    Як повідомлялося, 8 березня 2020-го спільна слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 Joint Investigation Team провела перше засідання у новому складі.

    Зокрема, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який тепер очолює міжнародну слідчу групу від України, запевнив, що ця справа є одним з ключових пріоритетів в діяльності органів прокуратури.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на суді у справі MH17 буде встановлено справедливість і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей.

    До слова, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

    Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

    Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

    Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

    суд США авіакатастрофа Нідерланди МН-17 розслідування правосуддя Майк Помпео Держдепартамент США
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