Суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17



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Суддя Окружного суду Гааги Йоланда Вейннобел

9 березня стане відомо, чи з’являться нові обвинувачені

Суддя Окружного суду Гааги Йоланда Вейннобел розповіла, що на даний момент у справі про збиття малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі є лише один обвинувачений. Про це вона сказала в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Станом на сьогодні є тільки два адвоката, які заявили про те, що будуть представляти одного обвинуваченого», – зазначила суддя.

Вона пояснила, що 9 березня можуть з’явитися нові обвинувачені по цій справі.

За словами Вейннобел, прокуратура в подальшому може вирішити, чи є достатньо доказів для притягнення до відповідальності нових підозрюваних і чи будуть розглядати це в рамках цієї ж справи або виділятимуть в окрему.

При цьому суддя підкреслила, що суд теж буде висловлювати окрему позицію щодо цього питання.

«Але не тільки прокурор приймає таке рішення, у суду теж буде своя позиція з цього питання. Суд теж буде вирішувати, чи обвинувачений буде проходити за єдиною справою, або це буде дві окремі справи», – пояснила Вейннобел.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до авіакатастрофи. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», якого вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Один з підозрюваних – підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

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