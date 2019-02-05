Клімкін: Якщо за п'ять років Україна не зробить ривок, Росія її розвалить



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Павло Клімкін переконаний, що потрібно перезавантажити Донбас одночасно з його поверненням Фото: eurointegration.com.ua

Очільник МЗС переконаний, якщо Україна буде успішною - виникнуть проблеми для російської моделі

За наступні п'ять років Україні необхідно здійснити економічний ривок і позбутися від пострадянської ментальності, інакше Росія розвалить нашу країну. Про це в інтерв'ю виданню Ліга.net заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін

«...Якщо ми не запропонуємо українцям ривок, якщо ми його не зробимо - ми будемо поступово сповзати донизу. Ми повинні перестрибнути і себе і тих, кого ми хочемо залишити позаду. Переповзти не вдасться. Якщо ми не врятуємо людський капітал, освіту, безпеку, турботу про здоров'я - немає майбутнього. Зараз, саме зараз треба починати діяти. Інакше Донбас здасться нам найменшою проблемою», - сказав Клімкін.

Відповідаючи на питання, чи можливий сценарій, за яким Донбас повернеться на умовах російського якоря і обрушить Україну, глава МЗС визнав, що «така опція залишається».

«Нам потрібно перезавантажити Донбас одночасно з його поверненням - ментально, ідеями, економікою. Це можливо. В майбутньому... Працювати треба... Але забирати Донбас, нашпигований російськими структурами, це точно кінець європейської та демократичної України», - вважає Клімкін.

На його думку, для повернення регіону під український контроль необхідні дві речі: Україна як успішний і конкурентний у світі демократичний проект і досягнення між Заходом і Росією розуміння, що Україна - це частина демократичного світу. Клімкін констатував, що поки у нас немає «ні того, ні іншого, але ми можемо цього досягти».

«Якщо будемо успішними - виникнуть проблеми для російської моделі. І там, схоже, непогано це розуміють. Але якщо не перезавантажимося і не позбудемося від пострадянської ментальності за наступні 5 років - Росія нас грохне», - вважає глава МЗС.